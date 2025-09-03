«عمومية الطائرة» تدرس طلب تمديد عمر مجلس الإدارة



تعقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة برئاسة عبدالله الدرمكي، اجتماعاً غير عادي في الخامسة من مساء غد الخميس، بمقر الاتحاد في مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية بدبي، استناداً إلى النظام الأساسي الذي يتيح للمجلس الدعوة لانعقاد عمومية استثنائية.

ويناقش الاجتماع المرتقب طلب التمديد لمجلس الإدارة الحالي لدورة انتخابية جديدة حتى عام 2028، بناء على رغبة الأعضاء الذين تسلموا مهامهم في الدورة الحالية بتاريخ 5 ديسمبر 2021، بعد انقضاء نحو عام ونصف من المدة الإجمالية للمجلس، التي كان من المفترض أن تبدأ في يونيو 2020.



وأوضح المجلس، في دعواه للمطالبة بالتمديد، ضرورة إتاحة الفرصة لاستكمال استراتيجية عمل الاتحاد، ومواصلة مشروع تطوير المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة والكرة الشاطئية، إلى جانب المحافظة على روح الفريق الواحد والتجانس بين الأعضاء الذي انعكس إيجاباً خلال الفترة الماضية، فضلاً عن متابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون الموقعة مع الاتحاد الدولي والاتحادات الوطنية الأخرى، وتعزيز الحضور في المناصب القارية والدولية التي يشغلها ممثلو الاتحاد.



ويذكر أن عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الطائرة تضم 19 نادياً، وهي بني ياس، الجزيرة، العين، الوحدة، الظفرة، النصر، الوصل، شباب الأهلي، عجمان، حتا، الرمس، خورفكان، الذيد، البطائح، المدام، مليحة، كلباء، الشارقة الرياضي للمرأة، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، مع العلم أن الجمعية العمومية كانت قد اعتمدت في يوليو الماضي، التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، استناداً إلى اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة، دعماً لمسيرة الحوكمة وتوحيد جهود تطوير الرياضة في الدولة.