أسطورة الملاكمة باكياو يعود من اعتزاله لخوض نزال عالمي

من المتوقع أن يعود أسطورة الملاكمة الفلبيني ماني باكياو من اعتزاله لقرابة أربع سنوات لمواجهة الأمريكي ماريو باريوس في يوليو في لاس فيغاس حيث سيكون لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط على المحك، وفقا لما ذكرت قناة "إي أس بي أن" الخميس.

ولم يدخل الملاكم الفلبيني، البالغ 46 عاما الذي يمتلك 12 لقبا عالميا في ثماني فئات لاوزن مختلفة، الحلبة رسميا منذ هزيمته بالنقاط أمام الكوبي يوردينيس أوغاس في 21 أغسطس 2021، في لاس فيغاس في نزال على حزام الوزن المتوسط التابع للرابطة العالمية للملاكمة (دبليو بي ايه).

ويسمح المجلس العالمي للملاكمة لبطل العالم السابق بطلب خوض مباراة على اللقب عند العودة من اعتزاله.

وحسب قناة "إي أس بي أن" من المتوقع أن يعود باكياو إلى لاس فيغاس لمواجهة باريوس في 19 يوليو، حيث أصدرت السلطات في ولاية نيفادا بالفعل تصريحا يسمح له بخوض النزال.

بعد مسيرة زاخرة بالألقاب في الملاكمة حقق فيها 62 فوزا، منها 39 بالضربة القاضية، مقابل 8 هزائم وتعادلين، شرع باكياو في مسيرته السياسية في الفلبين.

من جانبه، احتفظ باريوس (29 فوزا، منها 18 بالضربة القاضية مقابل هزيمتين) بلقب المجلس العالمي للملاكمة في نوفمبر الماضي بفوزه على مواطنه آبل راموس.