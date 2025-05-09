17 مسابقة تدشن «إقصائيات» دولية فزاع للريشة الطائرة

تدشن 17 مسابقة «الأدوار الإقصائية» لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، اليوم الجمعة، بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

حيث يسعى الأبطال لحجز مقاعدهم في «مربع الذهب» غداً، فيما يُسدل الستار على البطولة بعد غد، والتي ستكشف عن هوية أبطال النسخة السادسة.

وخسر جمال البدواوي لاعب منتخبنا أمس مباراته المهمة أمام شاو جونان بطل كوريا الجنوبية صاحب الخبرات في اللعبة بنتيجة 0 - 2. كما خسرت سهام الرشيدي «أمام الأسترالية ميشا جينز بالنتيجة ذاتها.

وكانت منافسات الدور التمهيدي قد شهدت فوز الكوري الجنوبي لي جيونجسو على الأوكراني فولوديمير 2 - 0 والهندي سوكانت كدام على الأسترالي براندون بون بالنتيجة ذاتها.

كما فاز إبراهيم علييف من «أذربيجان» على التشيكي توماش درتيل 2 - 0 والكوري الجنوبي بارك هاي على التشكي زبينيك سيكورا بنتيجة 2 - 0 أيضاً والكوري الجنوبي يوسو يونغ على الماليزي أشلي جيك 2 - 0 والبرتغالي ديوغو دانيال على السلوفاكي فيليام أوبينا بالنتيجة ذاتها.

من ناحيتها وصفت اللاعبة سهام الرشيدي بطولة فزاع بأنها رقم مهم في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» في العالم، مشيرة إلى أنها خسرت المباريات .

ولكنها كسبت تجربة مهمة سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على مشاركتها الدولية خلال المرحلة المقبلة التي تتطلب جهداً مضاعفاً لتحقيق المراد وفق النهج المرسوم. واختتمت حديثها بقولها إن حرص الأبطال النخبة على التواجد في «فزاع» يؤكد سمعة البطولة الكبيرة في العالم.