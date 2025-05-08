«الشارقة للدفاع عن النفس» يحذر منتسبيه من أضرار المنشطات في ثقافتنا الرياضية



نظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المحاضرة الثانية للعام 2025، ضمن مبادرة «ثقافتنا الرياضية 6» وبالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي قدمتها الدكتورة بدور أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ورئيس اللجنة التعليمية والبحوث في الوكالة، وذلك بعنوان (المنشطات وآثارها السلبية على الرياضيين) مساء الأربعاء 7 مايو 2025، وبمشاركة فاعلة لنخبة من الأكاديميين والرياضيين من مختلف دول العالم.

وركزت المحاور الرئيسية للمحاضرة على تعريف المنشط، ولماذا نحارب المنشطات؟ وأنواعها والآثار الصحية للمنشطات، وقائمة المواد المحظورة والإعفاء العلاجي ومراحل مراقبة المنشطات ومحاور أخرى.

حضر فعاليات ورشة العمل محمد سعيد الهامور، عضو مجلس إدارة النادي، والذي بدوره رحب باختيار عنوان المنشطات وآثارها السلبية على الرياضيين كعنوان هادف ومفيد لأهميته في تطوير الجانب الثقافي والعلمي للرياضيين، ومعبراً عن سعادته للجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة الرياضية، ومثمناً تواجد رياضيين من مختلف دول العالم في الورشة.

ورحبت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي، بالتعاون مع الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، وقدمت شكرها للدكتورة بدور أحمد الشحي لتقديمها للمحاضرة وتسليط الضوء على الكثير من المحاور المهمة، وثمّنت جهود منسق شؤون المراكز السيد محمد أحمد حسين، منسق شؤون مراكز التدريب وفريق العمل القائمين على المبادرة.

وأكدت الكابوري أن النادي يحرص على تعزيز الثقافة الرياضية لمنتسبيه وكذلك بمساهمته في تعزيز الرياضة المجتمعية، وأشارت إلى أن الحلقات المقبلة ستشهد عناوين مهمة تسهم بتطور الثقافة الرياضية للمنتسبين.

وتابع المحاضرة نخبة من الأكاديميين والمختصين والمهتمين بالشأن الرياضي ومكافحة المنشطات من مختلف دول العالم العربي، إضافة إلى اكثر من 150 رياضياً وأكاديمياً عبر تطبيق زووم.