«الرياضات الإلكترونية» يشارك في «دولية مونتينغرو»



يشارك منتخبنا الوطني لكرة القدم الإلكترونية في بطولة مونتينغرو للرياضات الإلكترونية، التي تُقام على هامش قمة المؤتمر الأوروبي للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من 10 إلى 11 مايو 2025 بمشاركة 16 منتخباً.

ويضم وفد المنتخب الوطني كلاً من المدرب سيف بن سويدان السويدي، واللاعب أحمد السويدي، واللاعب مهند المسماري، حيث يمثلون دولة الإمارات في واحدة من أبرز المحافل الرياضية الإلكترونية على المستوى الأوروبي.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني، اليوم الخميس، إلى مونتينغرو استعداداً لخوض منافسات البطولة والمنافسة على المراكز المتقدمة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية على دعم المنتخبات الوطنية وتعزيز حضور الإمارات في البطولات الدولية، استمراراً للإنجازات التي حققتها الدولة في مختلف المحافل الرياضية الإلكترونية العالمية.