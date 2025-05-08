جمال البدواوي يهدي الإمارات الفوز الأول في «دولية فزاع» للريشة الطائرة لأصحاب الهمم

أهدى جمال البدواوي منتخب الإمارات الوطني للريشة الطائرة الفوز الأول في النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، بعد نجاحه في تخطي بيور مليوس بطل التشيك بنتيجة 2 - 0 بعد مباراة سيطر عليها بطل الإمارات الذي استفاد من مشاركته الأخيرة في بطولة التشيك الدولية، التي حصل من خلالها على الميدالية البرونزية كأول ميدالية دولية للإمارات في الريشة الطائرة لأصحاب الهمم ما انعكس إيجاباً على مشاركته في منافسات الدور التمهيدي لهذا الحدث العالمي الذي يقام بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

وخسرت سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا مباراتها في فردي السيدات أمام البطلة الهندية شبانة شبانة بنتيجة 0 - 2.

ومن نتائج الدور التمهدي فوز إبراهيم علييف من «أذربيجان» على الأوكراني فورديمير سينيهوفسكي بنتيجة 2 - 0.

كما فاز الكوري الجنوبي لي جيونغسو على توماش درتيل من التشيك بنتيجة 2 - 0 أيضاً، فيما عبر الكوري الجنوبي تشو نادان نظيره الأسترالي براندون بون نظيره بنتيجة 2 - 0 أيضاً.

وأعرب بطلنا البدواوي عن سعادته بتحقيق فوزه الأول في البطولة مما يعد قوة دفعة كبيرة له للسير على الدرب نفسه وفق النهج المرسوم وصولاً إلى الغاية المبتغاة.

وكشف البدواوي عن سر فوزه على منافسه مشيراً إلى أنه قد قرأ أفكاره جيداً من خلال شوطي المباراة مما أهله لتحقيق ما سعى إليه بالتركيز العالي مما أربك حسابات بطل التشيك.

وقال: إن الاهتمام الكبير الذي ظلت تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة يضاعف من مسؤولية الجميع من أجل تعزيز المكتسبات التي تحققت لترك بصمات جديدة في جميع المجالات.

وأشار البدواوي إلى أن «أصحاب الهمم» على قدر التحدي دائماً من أجل رفع علم الدولة عالياً خفاقاً في جميع المحافل القارية والدولية متطلعاً أن يرسم صورة طيبة في بطولة فزاع التي تعد أحد أبرز الأحداث العالمية الخاصة برياضة «أصحاب الهمم».