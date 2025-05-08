دبي تستضيف اليوم أول بطولة «بيكلبول» في الشرق الأوسط

تستعد دبي لتسجيل لحظة تاريخية في عالم الرياضة مع استضافتها أول نسخة من بطولة «بيكلبول» المفتوحة 2025، التي تقام خلال الفترة من 8 إلى 11 مايو، في حدث رياضي دولي يمثل الظهور الرسمي الأول لرياضة «البيكلبول» الاحترافية في منطقة الشرق الأوسط. وتحظى البطولة بدعم من مجلس دبي الرياضي، وتنظمها شركة «سبورت سبيريت فيد» (SSF)، بالتعاون مع «غلوبال سبورتس»، وتقام منافساتها في ملاعب «بيكلتيرف دبي» الحديثة الواقعة في ميناء راشد، والتي تعد أول منشأة احترافية لرياضة البيكلبول في الدولة.

وتم الإعلان عن تفاصيل البطولة خلال المؤتمر الصحافي الرسمي، الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سانيا ميرزا، أسطورة التنس الهندية، سفيرة الرياضة في دبي، وشخصية رياضية عالمية، كاران جوهر مخرج ومنتج سينمائي، ومقدم برامج تلفزيونية شهير في بوليوود، وشاشانك خيتان، مخرج وكاتب سيناريو بارز في صناعة السينما الهندية، وشهد حضور شخصيات بارزة من مجالات الرياضة والترفيه، في انطلاقة تؤكد تصاعد شعبية هذه الرياضة سريعة النمو.

ويشارك في البطولة أكثر من 275 لاعباً ولاعبة من 15 دولة، وفي مقدمتها: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، وإيران، وفيتنام، والهند، في عرض عالمي يعكس التنوع والانفتاح، الذي تتميز به هذه الرياضة.

ويضفي على الحدث طابعاً ثقافياً بارزاً انضمام أيقونة بوليوود، المخرج المعروف كاران جوهر، كونه شريكاً في «غلوبال سبورتس»، ما يعزز جاذبية البطولة لفئات جماهيرية أوسع من مختلف أنحاء العالم.

مكانة عالمية

وقال خالد العور، مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس دبي الرياضي: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتميز في المجال الرياضي. ويأتي دعمنا لبطولة البيكلبول المفتوحة 2025 في إطار رؤيتنا الرامية إلى تعزيز الرياضات الناشئة، وترسيخ أسلوب حياة نشط وصحي بين مختلف شرائح المجتمع. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة الرائدة، التي تمثل محطة جديدة في مسيرة تطور الرياضة بالإمارة».

وفي تعليقها على الحدث قالت نجمة التنس العالمية سانيا ميرزا: «البيكلبول من أكثر الرياضات نمواً وشمولاً حول العالم. من الرائع أن نرى تعاون غلوبال سبورتس ومجلس دبي الرياضي لإبراز هذه الرياضة. أشعر بالفخر للمساهمة في حدث من شأنه أن يغير مستقبل الرياضة في المنطقة». من جانبه أضاف كاران جوهر: «هذا الحدث لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل يجمع بين الثقافة والابتكار والمجتمع. يسعدني أن أكون جزءاً من فريق يُدخل رياضة ديناميكية كهذه إلى الشرق الأوسط».

وأضاف شاشانك خيطان، مؤسس «غلوبال سبورتس»: «يشرفنا أن نطلق أول بطولة بيكلبول في دبي. هذه مجرد بداية لفصل جديد ومثير في عالم الرياضة الدولية».

رؤية مستقبلية

وأعلنت شركة «غلوبال سبورتس» عن خطط لإطلاق ثلاث بطولات بيكلبول عالمية انطلاقاً من دبي، تركز على السياحة، وتمكين الشباب، وتعزيز التنافسية الدولية. وتهدف هذه الرؤية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً دائماً لرياضة البيكلبول ومساهماً رئيسياً في نموها العالمي.

ومع انطلاق المنافسات، اليوم، تستعد دبي لاستقبال العالم في احتفال يجمع بين الرياضة والثقافة والابتكار. بطولة بيكلبول المفتوحة 2025 ليست مجرد بطولة، بل بداية لحركة رياضية عالمية.

ستقام البطولة بالكامل في منشأة «بيكل تيرف دبي»، التي أنشئت بشراكة محلية بين أنام ميرزا وكاشف علي، وتعد أول ملعب احترافي مخصص لرياضة البيكلبول في الإمارات، وتوفر المنشأة بيئة مثالية للاعبين المحترفين والهواة على حد سواء، وتقع في إحدى أبرز الوجهات البحرية في دبي.