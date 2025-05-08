تكريم رواد الرياضات البحرية في حفل ختام عرس القفال

حرصت اللجنة المنظمة للنسخة الرابعة والثلاثين من سباق القفال للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، على تكريم الرواد والشخصيات، التي أسهمت في مسيرة الحدث الكبير، الذي انطلقت مسيرته عام 1991.

واختارت اللجنة المنظمة للسباق 5 شخصيات رياضية، قدمت الكثير للحدث والرياضات البحرية لتكريمها في (عام المجتمع)، خلال فعاليات النسخة الرابعة والثلاثين ضمن مراسم حفل الختام، وبحضور الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم.

وضمت القائمة: سيف عبدالله الشعفار، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية الأسبق، والذي قاد اللجان المنظمة لسباق القفال في حقبة التسعينيات وبداية الألفية، وأحمد محمد بن ثاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية السابق، وقاد أيضاً اللجان المنظمة للحدث خلال فترة ترؤسه مجلس الإدارة.

وتسلم سعيد محمد حارب الفلاحي، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، درعاً تكريمية من راعي حفل الختام تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تطوير السباق والرياضات البحرية، من خلال ترؤسه مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية لدورتين 2008 - 2012 و2012 - 2016 وعطائه المتواصل في نادي دبي، منذ تأسيسه متقلداً العديد من المهام والمناصب القيادية.

وشمل تكريم الرواد، والذي اعتمدته اللجنة العليا المنظمة للموسم الثاني عدداً من النواخذة الكبار، ومنهم النوخذة محمد راشد الرميثي، رئيس نادي العديد للرياضات البحرية، والذي حقق العديد من الإنجازات في مسيرة القفال مع سفن المجموعة (العديد وبراق ومقصص والطف) وكونه أحد المساهمين في تطوير للسباقات المحلية.

كما شمل التكريم الشاعر والنوخذة حميد بن ذيبان الفلاسي، مالك السفينة الخياي 2، والذي شارك نوخذة ومالك في سباقات القفال منذ البدايات، ورافق مسيرة السباق الكبير عبر صون المفردة البحرية والكلمة الرصينة من خلال قصيدة القفال السنوية.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لسباق القفال في نسخته الثالثة والثلاثين العام الماضي، وفي صور جميلة من صور الوفاء لأصحاب العطاء قد كرمت الرعيل الأول من أصحاب الإنجازات والألقاب في سجل القفال، خلال النسخ الثلاث الأولى من السباق، الذي بدأ عام 1991، بمشاركة 53 قارباً.