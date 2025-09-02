طارق السويدي: 50 ميدالية لـ«الشارقة للدفاع عن النفس» في بطولة عجمان إنجاز مبهر

ثمن طارق جمعة السويدي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ومشرف رياضة التايكواندو، فوز لاعبي النادي بـ50 ميدالية «18 ذهبية و15 فضية و17 برونزية» في بطولة أكاديمية عجمان الرياضية والتي تم تنظيمها بإشراف اتحاد الإمارات للتايكواندو، وكذلك الحصول على كأس المركز الأول.

موضحاً أنه تميز نوعي للاعبي النادي بتحقيق عدد الميداليات التي يحرزها في بطولة واحدة على المستوى المحلي، وهو ما يواكب تطور رياضة التايكواندو في دولة الإمارات.

ويعكس جهود الجهازين الفني والإداري للنادي، فضلاً عن كونه رقماً غير مسبوق بعدد الميداليات في بطولة واحدة وإنجاز لا يتكرر كثيراً، مبيناً أن اللجنة الفنية للنادي تحرص على مواصلة التخطيط الفني للمزيد من النجاح، مشيراً إلى أن الموسم المقبل سيشهد أداء أفضل، تزامناً مع نوعية الاستعدادات التدريبية ومنها انتظام اللاعبين في المعسكر التدريبي الخارجي الذي أقيم في أوزبكستان.

إضافة إلى المعسكر الدولي الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بمشاركة المدرب الإسباني جيلبيرتو، كما أشاد بالجهود الاستثنائية للمدربين فضلاً عن المدربين المساعدين في المساهمة بتحقيق الإنجاز، وكذلك الدور المتميز لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الجروان، وهو ما يعكس النمو الفني المستدام للتايكواندو في النادي.

بدوره وصف الدكتور علي علوي، المدير الفني للتايكواندو في النادي، المستويات الفنية التي قدمها أغلب اللاعبين بأنها عكست التطور الكبير في الالتزام والانضباط وتحسن الجانب الذهني لدى اللاعبين، سعياً لتحقيقهم الطموح، مبيناً أن أكثر من لاعب تمكن من تحقيق ميداليات بالرغم من حداثة انضمامهم للنادي ومشيداً بالجهود الاستثنائية.