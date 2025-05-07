كريكيت الإمارات يتوج بكأس آسيا للمنطقة الغربية تحت 16 بجدارة

توج منتخب الإمارات للكريكيت تحت 16 سنة مساء أمس، بلقب كأس آسيا للمنطقة الغربية للكريكيت بجدارة واستحقاق، بعد فوزه المستحق على شقيقه الكويتي بفارق 145 نقطة، في ختام البطولة التي استضافتها قطر على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة 6 منتخبات هي قطر، البحرين، الكويت، عُمان، السعودية، بجانب منتخب الإمارات البطل.

وكان المنتخب الإماراتي حقق في مباراة الختام 317 نقطة خلال تسعة أشواط، بفضل نجم الفريق اللاعب أيان، الذي سجل بمفرده 143 نقطة من 131 كرة، منها 15 رباعية و4 سداسيات ليفوز بجدارة بالمباراة وبكأس البطولة.

من جانبه نقل زايد عباس عضو مجلس الإمارات للكريكيت والمتحدث الرسمي بأسم المجلس تهنئة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، وإلى المنتخب البطل الذي فاز بالكأس من دون خسارة، وإلى كل أعضاء المجلس، وجميع القائمين على اللعبة بالدولة، معتبراً ما تحقق إنجازاً جديداً وترجمة حقيقية للجهود المبذولة التي تستهدف بناء جيل مميز من اللاعبين القادرين على تشريف الإمارات قارياً ودولياً وعالمياًخلال الأعوام المقبلة .

في ختام البطولة قام الشيخ عبدالعزيز بن سعود آل ثاني رئيس الاتحاد القطري للعبة بتكريم الفائزين والنجوم.