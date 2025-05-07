منتخب هوكي الجليد يحرز برونزية كأس العالم

أحرز منتخب الإمارات لهوكي الجليد برونزية بطولة كأس العالم «المستوى الثاني – A»، بعد فوزه على نظيره البلجيكي بنتيجة 8-0، ليحصد 6 نقاط في البطولة التي اختتمت، أول من أمس، في العاصمة الصربية بلغراد.

وتقلد لاعبو منتخبنا الوطني بالإضافة إلى الجهازين الفني والإداري الميداليات البرونزية، بعد نهاية المباراة في إنجاز يعد الثاني على التوالي لمنتخب الإمارات في هذه الفئة من البطولة العالمية.

وأكد هامل أحمد القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أن الإنجاز العالمي يعد تتويجاً للدعم المستمر من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في المجالات المختلفة، وتمكينهم من المهارات التنافسية العالمية.