45 دولة في اجتماع عمومية «الأولمبي الآسيوي» بالكويت الأحد المقبل

تشارك 45 دولة في الاجتماع الـ45 للجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي تستضيفه الكويت الأحد المقبل، تحت شعار «آسيا واحدة» لمدة يومين، وأكد حسين المسلم، مدير المجلس الأولمبي الآسيوي، أن الاجتماعات ستشهد حضور 400 شخصية رياضية من المسؤولين الرياضيين في قارة آسيا والعالم، مع إقامة احتفالية ثقافية في مركز جابر الأحمد الثقافي عبر عروض فلكلورية من دول الصين والهند وأوزبكستان وإندونيسيا ولبنان والكويت، في تعبير عن الوحدة الرياضية في القارة الآسيوية.

وأضاف: سيتم عقد اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الآسيوي بحضور رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في دول الأعضاء لبحث تطوير الحركة الأولمبية في القارة، التي تسعى لتعزيز الرياضة والقيم النبيلة القائمة على الصداقة والاحترام، متمنياً نجاح هذا التجمع الرياضي القاري بالخروج بقرارات ترتقي بالرياضة الأولمبية الآسيوية، موضحاً أن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني الدكتور توماس باخ، والبطلة الأولمبية السابقة الفائزة بسبع ميداليات أولمبية كريستي كوفنتري من زيمبابوي، سيكونان على رأس قائمة المدعوين إلى جانب حضور عدد كبير من رؤساء الاتحادات الرياضية الآسيوية وعدد من الشخصيات الرياضية الدولية البارزة.

وأوضح المسلم، أن الاجتماع يعد حدثاً رياضياً دولياً بارزاً تستضيفه الكويت، دولة المقر للمجلس الأولمبي الآسيوي، بهدف تعزيز التعاون مع اللجان الأولمبية الوطنية والمجلس، وكذلك دعم الجهود الرامية لتطوير الرياضة في القارة، منوهاً بجهود اللجان الأولمبية الوطنية وتعاونها مع المجلس لإنجاح كل دوراتها الرياضية. وقال مدير المجلس الأولمبي الآسيوي: قارة آسيا باتت رقماً مهماً في الحركة الأولمبية الدولية بدليل استضافة مدنها لسبع دورات أولمبية صيفية وشتوية، كما أن رياضييها متميزين وينافسون بقوة على تحقيق المراكز الأولى في مختلف الدورات الأولمبية، مشدداً على مواصلة العمل للارتقاء أكثر بالحركة الرياضية الأولمبية الآسيوية.