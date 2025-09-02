إيغور و«الأسد».. مغامرة مثيرة للاعب الجزيرة

دبي - أحمد عيسى

قضى البرازيلي إيغور سيروتي، المحترف الجديد في صفوف نادي الجزيرة، يوماً ترفيهياً مميزاً بعيداً عن أجواء التدريبات والمباريات رفقة صديقه «الأسد» في مغامرة جريئة، عندما زار إحدى الحدائق الشهيرة التي تحتضن مجموعة من الحيوانات البرية والأليفة، واستمتع النجم الشاب بأجواء الطبيعة وتجول بين مرافق الحديقة.

وكان المشهد الأبرز خلال الرحلة عندما التقط صوراً إلى جوار الأسد بهدوء واطمئنان في خطوة جريئة كشفت عن روح المغامرة التي يتمتع بها، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا الخطوة دليلاً على شخصيته الجريئة وحبه لخوض التجارب الجديدة والمتفردة.

وظهر سيروتي (20 عاماً) الذي انضم حديثاً إلى كشوفات «فخر أبوظبي» من نادي غيريمو البرازيلي، في الصفقة الثالثة والأخيرة للنادي حتى الآن، سعيداً بالزيارة التي كانت فرصة رائعة له بهدف كسر روتين التدريبات، خصوصاً أن فريقه غاب عن المشاركة في مباريات الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي الذي فاز بلقبه في النسخة الأخيرة.

وعكست الرحلة جانباً آخر من تنوع الوجهات السياحية في الدولة التي تعد واحدة من أبرز العوامل الجاذبة بالنسبة للاعبين الأجانب والمقيمين، إلى جانب ما تتمتع به من أمن وأمان ومزايا عدة تجعلها وجهة مثالية للحياة والعمل.

وحظي النجم البرازيلي بترحيب جماهيري كبير منذ انضمامه إلى الجزيرة في الميركاتو الصيفي الحالي بفضل السيرة الذاتية التي يتمتع بها رغم صغر سنه، ويأمل في أن يقدم إضافة قوية للفريق في مشواره المقبل، بعد تجربة ناجحة في الدوري البرازيلي، فيما يعكس ظهوره في الأنشطة الترفيهية خارج الملعب شخصيته البسيطة وسرعة انسجامه مع الأجواء في الدولة وسعادته بوجهته الجديدة.