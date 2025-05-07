منافسات قوية في انطلاقة «دولية فزاع» للريشة الطائرة

خسر بطلنا عمير يونس ضربة بداية بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم أول من أمس أمام جونج جانج بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 0 - 2، حيث دشنت 78 مباراة اليوم الأول للدور التمهيدي بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي.

فيما ستقام مباريات «مربع الذهب» يوم السبت المقبل بينما يقام النهائي يوم الأحد.

وكانت الجدية في الأداء العنوان البارز لانطلاقة الدور التمهيدي مما يعد مؤشراً على قوة المنافسة في الأدوار المتقدمة للبطولة التي تشارك فيها 30 دولة بعد أن ظهرت جلياً استعدادات المنتخبات لخوض تحدي نسخة دبي مما كان له المردود الإيجابي على ضربة البداية، خاصة أن الأبطال يسعون لحجز مقاعدهم مبكراً للمشاركة في النسخة الجديدة لبطولة العالم التي تستضيفها البحرين فبراير 2026.

يذكر أن قائمة منتخبنا تضم 3 لاعبين جمال البدواوي وعمير يونس وسهام الرشيدي، إضافة إلى مروان الحاج إدارياً وأديتا سنج مدرباً.