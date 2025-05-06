سالم الهاشمي عداء الإمارات يتألق في الماراثونات الستة

عبّر العداء الإماراتي سالم عبدالله الهاشمي، لاعب نادي أبوظبي لألعاب القوى وفريق أبوظبي للجري، عن سعادته البالغة بالإنجاز الذي حققه بإتمامه سلسلة الماراثونات الستة الكبرى «World Marathon Majors»، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز ثمرة سنوات من العمل الجاد، والإصرار، والتحديات التي واجهها خلال التدريبات والمنافسات، من إصابات وإرهاق، لكنه أيضاً محمّل بالشغف والعزيمة واللحظات التي ستظل محفورة في الذاكرة.

وأهدى الهاشمي الإنجاز إلى دولة الإمارات، وخصّ بالشكر مجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي لألعاب القوى وفريق أبوظبي للجري، مؤكداً فخره بما تحقق، وامتنانه لكل من كان جزءاً من هذا الحلم. وتضم الماراثونات الستة ماراثون بوسطن، ماراثون لندن، ماراثون برلين، ماراثون شيكاغو، ماراثون نيويورك، وماراثون طوكيو.