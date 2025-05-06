ثاني بطولات 2025 تنطلق اليوم.. 30 دولة في بطولة «فزاع للريشة الطائرة» لأصحاب الهمم

برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي، يدشن 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 دولة صباح اليوم بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم «ثاني بطولات 2025» والتي تستمر مسابقاتها حتى الأحد المقبل. وأكملت المنتخبات المشاركة كافة استعداداتها لترك بصمة في هذا الحدث العالمي المهم بعد أن وضعت الأجهزة الفنية معادلاتها لتحقيق ذلك وفق النهج المرسوم.

وتضم قائمة منتخبنا 3 لاعبين هم: جمال البدواوي وعمير يونس وسهام الرشيدي، إضافة إلى مروان الحاج إدارياً وأديتا سنج مدرباً. ويسعى «أبيض الريشة الطائرة» في «فزاع» للمنافسة وتجميع النقاط من أجل الوصول إلى المستوى الأول، خاصة أن بطولات فزاع تعتبر من أبرز الأحداث العالمية لرياضة أصحاب الهمم. وكان منتخبنا قد حصل على الميدالية البرونزية خلال مشاركته الأخيرة في بطولة التشيك الدولية، فيما يشارك بعد «فزاع» في بطولة البحرين الدولية خلال الفترة من 13 حتى 18 مايو الجاري وبطولة تايلاند العالمية من 10 حتى 16 يونيو المقبل، إضافة إلى بطولة آسيا المقامة بتايلاند خلال الفترة من 17 حتى 22 يونيو المقبل.

ورحب ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بالوفود المشاركة في الحدث، متمنياً أن تحقق ثاني بطولات فزاع لعام 2025 الأهداف المنشودة وصولاً إلى المزيد من النجاحات والمكتسبات.

وقال: إن متابعة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ورعايته لبطولات فزاع لأصحاب الهمم عززت النجاحات لتلعب «فزاع» دوراً مهماً في تطوير الحركة الرياضية لأصحاب الهمم في العالم، التي تجسد دعم القيادة الريادي لأصحاب الهمم وتمكينهم في المجتمع، كما أن القيادة الرشيدة توجه دائماً بدعم أصحاب الهمم، وتوفير كافة سبل الارتقاء بقدراتهم ومواهبهم الرياضية مما منح الإمارات ودبي أرض المبادرات دوراً كبيراً في تنظيم كبرى الأحداث الرياضية والاهتمام بفئة مهمة في مجتمعنا.

بدوره، وجه ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم راعي الحدث، على اهتمامه ودعمه الكبيرين لأصحاب الهمم حيث يحرص سموه على تقديم الدعم والرعاية لهم مما كان له الأثر الكبير والملموس في مواصلة «فزاع» لدورها في تمكين أصحاب الهمم، حيث تحمل مقومات النجاح وتشكل محطة مهمة للأبطال.