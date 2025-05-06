«رفع الأثقال» يشارك في آسيوية الصين بـ 5 لاعبين ولاعبات

يغادر المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى الصين، اليوم، للمشاركة في بطولة آسيا 2025، التي تستضيفها مدينة جيانجشان بالصين، في الفترة من 9 إلى 15 مايو الجاري، وينافس فيها 201 من الرباعين «89 للسيدات و112 للرجال» يمثلون 28 دولة من جميع أنحاء آسيا في مختلف فئات الوزن. ويمثل المنتخب، ثلاثي نادي أبوظبي لرفع الأثقال، مؤيد النجار، الذي يشارك في منافسات «فوق 109 كجم»، عز الدين الغفير «109 كجم»، وزهرة الهاشمي «49 كجم»، بجانب لاعبي اتحاد اللعبة عيسى البلوشي «81 كجم» ومي المدني «59 كجم».

ويترأس البعثة محمد خميس النقبي، المدير التنفيذي للاتحاد، وتضم خليفة راشد الزعابي، مدير الخدمات المساندة بنادي أبوظبي، عبد الرحمن محمد مدرب المنتخب، وماهر القربي مدرب النادي.

وقال محمد خميس النقبي: المشاركة في البطولة، تأتي في إطار حرص الاتحاد على تواجد المنتخب في المناسبات الإقليمية والقارية والدولية، سعياً إلى المنافسة في الأوزان الثقيلة بشكل خاص، بجانب تحسين أرقام اللاعبين.