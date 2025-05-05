ختام بطولة كرة الطاولة لأصحاب الهمم بنادي عجمان



اختتمت منافسات بطولة الدولة لكرة الطاولة لأصحاب الهمم، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية، واستضافها نادي عجمان لذوي الإعاقة، بمشاركة 22 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 أندية من مختلف إمارات الدولة، وجاءت البطولة في إطار جهود اللجنة البارالمبية لتعزيز المشاركة المجتمعية والرياضية لأصحاب الهمم، وتهيئة بيئة تنافسية تبرز قدراتهم وتدعم تطورهم الفني في رياضة كرة الطاولة، وشهدت المنافسات مستوى فنياً مميزاً من اللاعبين، وسط أجواء من الحماس والروح الرياضية العالية.

وفي ختام البطولة، تم تكريم اللاعبين واللاعبات الحاصلين على المراكز الأولى وتوزيع الميداليات، وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج عدد من الأبطال من أصحاب الهمم، حيث جاءت النتائج في فئة TT2 – TT3 – TT4، حيث توّج محمد رجب «نادي الثقة» بالمركز الأول، وجاء زميله علي أبو حمده ثانياً، بينما حلّ ثاني الشحي ولؤي محمود «نادي الثقة» في المركز الثالث.

أما في فئة TT9 – TT10، أحرز يوسف الكعبي «خورفكان» المركز الأول، تلاه وائل محمود من «عجمان» ثانياً، وحلّ إبراهيم نبيل «نادي الثقة» ومحمد الماس «نادي دبي» في المركز الثالث.

وفي فئة TT7، فازت علياء أحمد سعيد من «نادي دبي» بالمركز الأول، بينما جاء عبد المغيث صالح من «نادي الثقة» ثانياً، وحلّ علاء عبد العزيز «نادي عجمان» ومحمد الجابري «نادي أبوظبي» في المركز الثالث.

وأشاد القائمون على البطولة بالمستوى التنظيمي المتميز، وبما قدمه اللاعبون من أداء فني عالٍ يعكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الدولة، مؤكدين على أهمية مثل هذه البطولات في صقل المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية.