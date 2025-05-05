بني ياس يستهدف رباعية الكرة الطائرة في 2025



أحرز فريق بني ياس للكرة الطائرة لقب كأس السوبر بعد فوزه على النصر بنتيجة 3-1، في ختام الدورة المجمعة التي أقيمت بصالة نادي بني ياس بمشاركة فرق الجزيرة وشباب الأهلي والنصر، ويُعد هذا هو اللقب الثالث للفريق في الموسم الحالي، بعد تتويجه بكأس الاتحاد ودوري الكرة الطائرة للرجال.

وأكد العميد ناصر خادم الكعبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، أن التتويج بالثلاثية يعكس العمل الجماعي وتكاتف جميع عناصر الفريق من إدارة وجهازين فني وإداري ولاعبين. وأشار إلى أن إدارة النادي حرصت على توفير كل سبل الدعم للفريق، مما أسهم في تحقيق هذه الإنجازات المتتالية.

ويستعد بني ياس لخوض منافسات نصف نهائي كأس الإمارات، حيث يلتقي مع فريق حتا في التاسع من مايو الجاري، فيما يواجه النصر نظيره شباب الأهلي في المباراة الأخرى. وتُقام المباراة النهائية للبطولة في الثالث عشر من الشهر نفسه.

ويأمل بني ياس في تحقيق لقب كأس الإمارات لإكمال الرباعية في الموسم الحالي، بعد تتويجه بكأس الاتحاد، الدوري، وكأس السوبر.