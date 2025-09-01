«سكي دبي» تستضيف «تحدي الثلج» 14 سبتمبر الجاري

تستعد سكي دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، لاستضافة النسخة الـ16 من «تحدي الثلج» أحد أكثر فعاليات التحدي الجليدي تشويقاً في المنطقة، الذي يقام الأحد 14 سبتمبر المقبل في القاعة الثلجية بمول الإمارات إحدى وجهات دبي الحائزة جائزة أفضل منتجع تزلج داخلي في العالم.

ويشهد الحدث إقبالاً قياسياً على التسجيل، حيث يغلق باب المشاركة في 12 سبتمبر، مع توقع نفاد الأماكن المتاحة قبل هذا الموعد عبر الموقع الإلكتروني Premieronline، نظراً للإقبال الكبير من مختلف الجنسيات.

تتحول القاعة الثلجية في سكي دبي إلى مضمار مليء بالحماس والحيوية، حيث يواجه المتسابقون أكثر من 20 عائقاً متنوعاً تتطلب قوة بدنية عالية ومهارات متنوعة من بينها: تسلق جدران بالحبال، والسباحة في المياه الباردة، والتعلق بالسلم الأفقي، وسباق العجلات، والزحف تحت الشبكة، وتحت السيارة وداخل أنابيب ضيقة، والتدحرج والجري، واجتياز المتاهة، وغيرها من العوائق الشائقة التي تزيد من قوة التنافس فوق الجليد.

ويبدأ المتسابقون التحدي في الساعة 6:30 صباحاً، حيث ينطلقون على شكل مجموعات وسيكون كل متسابق مستعداً مع رقم السباق في مقدمة القميص وتثبت شريحة التوقيت حول القدم، في موعد لا يتجاوز 15 دقيقة قبل البداية المقررة لكل فئة، ويحصل جميع المشاركين الذي استطاعوا إنهاء السباق على ميدالية مميزة بعد إعادة شريحة التوقيت الخاصة بهم عند خط النهاية، كما يحصلون جميعاً على قميص تحدي الثلج التذكاري.

يجذب تحدي الثلج مشاركين من شتى أنحاء العالم، إلى جانب المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات من مختلف الفئات العمرية بين 15 و60 عاماً. ويتيح الحدث للمتسابقين فرصة اختبار قدراتهم البدنية، وتعزيز روح الفريق، وقضاء وقت استثنائي في أجواء ثلجية فريدة تجعل من سكي دبي إحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

ويُتوقع أن تشهد الفعالية هذا العام إقبالاً أكبر من نسخة العام الماضي، فقط استقطبت نسخته السابقة أكثر من 600 مشارك من 70 دولة.