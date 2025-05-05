وزير الرياضة يكرم الفائزين في النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية





اختُتمت دورة الألعاب الجامعية للموسم الرياضي 2025-2024، بإقامة حفل تكريم الفرق الفائزة، وأفضل اللاعبين واللاعبات، أمس، في قصر الإمارات بأبوظبي، في أجواء احتفالية متميزة، تبرز المكانة والنجاح الذي حققته النسخة الأولى من هذه البطولة، التي تعتبر من أبرز المبادرات الوطنية الرائدة لدعم قطاع الرياضة، وتنمية المواهب الرياضية في دولة الإمارات.

وكرم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، أفضل الجامعات الفائزة، والطلبة والطالبات، خلال الحفل الذي شهد حضور معالي د. سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وغانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، الأمين العام لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والدكتور بخيت الكثيري الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في شركة مبادلة للاستثمار، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وعبد الله جمعة الدرمكي رئيس اتحاد الإمارات لكرة الطائرة، وكل من الدكتور حسن محمد الهاشمي، وهاجر راشد محمد، وهلال محمد هلال من وزارة التعليم العالي، وبسمة أحمد أبو النصر الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، وعدد من الشخصيات من المؤسسات التعليمية والرياضية والجهات الشريكة، إلى جانب ممثلي الجامعات المشاركة في البطولة.

وأعرب معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، عن فخره بنجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية، التي اختتمت فعالياتها اليوم، بحفل تكريم الفرق الفائزة، وأفضل اللاعبين واللاعبات، مؤكداً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضمن مسيرة تطوير الرياضة في دولة الإمارات، وتعكس التزام الدولة بتمكين الشباب، وتعزيز نمط الحياة النشط، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.

وقال معاليه: نجحت هذه الدورة، التي شهدت مشاركة أكثر من 1800 طالب وطالبة، يمثلون 28 جامعة من مختلف إمارات الدولة، في ترسيخ مكانة الرياضة الجامعية، كمنصة متكاملة لصقل المهارات، وتعزيز قيم الروح الرياضية والانضباط والمسؤولية المجتمعية. إننا لا ننظر إلى هذه البطولة على أنها مجرد منافسات رياضية فحسب، بل نراها تجسيداً لرؤية وطنية تؤمن بأهمية الرياضة في صناعة المستقبل، وبناء مجتمع صحي ومتماسك، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا الرياضية الوطنية، وأهداف عام المجتمع 2025.

وأضاف معاليه: تُعد دورة الألعاب الجامعية امتداداً مكملاً لدورة الألعاب المدرسية، حيث نعمل في وزارة الرياضة، وفق منظومة متكاملة ومدروسة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، لنشر الثقافة الرياضية، وترسيخ أهمية ممارسة الرياضة في مختلف المراحل الدراسية، وبناء قاعدة رياضية وطنية واعدة من المواهب الرياضية، قادرة على رفد المنتخبات بالمزيد من الأبطال القادرين على المنافسة، إقليمياً وعالمياً وأولمبياً.

من جانبه، أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، أن النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية شكلت محطة تأسيسية مهمة، ضمن الجهود الرامية إلى بناء منظومة رياضية جامعية متكاملة، مشيداً بتعاون مؤسسات التعليم العالي والاتحادات الرياضية في إنجاح هذا الحدث. وقال: نعمل وفق رؤية واضحة المعالم، تبدأ من المراحل المدرسية، وتستمر في المرحلة الجامعية، لضمان استمرارية التطوير وصقل المهارات، وتعزيز فرص الانتقال من المنافسات الجامعية إلى الاستحقاقات الرياضية الاحترافية.

وأضاف: تحقيق هذه الرؤية الطموحة، يتطلب بيئة رياضية ترتكز على أفضل الممارسات العالمية، ومن هذا المنطلق، حرصنا على إبرام شراكات نوعية مع أفضل الشركات الرياضية العالمية المتخصصة في انتقاء المواهب وتنميتها، من خلال استخدام أحدث التقنيات التحليلية للأداء والنشاط البدني، بهدف تمكين تلك المواهب الوطنية، وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح. ويمكننا القول إن ما تحقق اليوم، هو نتيجة تعاون مؤسسي وتكامل وطني نفتخر به، وسنعمل على تعزيزه في النسخ المقبلة من هذه البطولة، لتكون الرياضة الجامعية رافداً حقيقياً للمنتخبات الوطنية، ومصدر إلهام للشباب الإماراتي.

وشملت قائمة المكرمين، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة للطلاب والطالبات، وتفوقت الجامعة الأمريكية في دبي، التي حققت 3 ألقاب، وهي كرة السلة للطلاب والطالبات، وكرة الطائرة للطالبات، وتسلمت الجامعة درع التفوق العامة للنسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية.

وشمل تتويج الفائزين الجامعة الأمريكية في دبي، الحاصلة على لقب كرة السلة للطلاب، وجاءت جامعة الشارقة في المركز الثاني، وحل فريق جامعة روشستر في المركز الثالث. كما نالت الجامعة الأمريكية في دبي لقب كرة السلة للطالبات، وجاء في المركز الثاني الجامعة الأمريكية في الشارقة، وحلت في المركز الثالث جامعة الشارقة، أما في بطولة الكرة الطائرة للطالبات، فذهب اللقب إلى الجامعة الأمريكية في دبي أيضاً، وجاءت جامعة نيويورك أبوظبي في المركز الثاني، وجامعة روشستر في المركز الثالث.

وحققت جامعة الشارقة لقبي كرة القدم وكرة الطائرة للطلاب، وجاءت في المركز الأول في كرة القدم للطلاب، بعد الفوز في المباراة النهائية على الجامعة الأمريكية في الإمارات، التي نالت المركز الثاني، وحلت الجامعة الأمريكية في الشارقة بالمركز الثالث، كما حققت جامعة الشارقة لقب بطولة كرة الطائرة للطلاب، وجاءت الجامعة الأمريكية في دبي في المركز الثاني، وجامعة دبي في المركز الثالث، وحصدت كليات التقنية العليا لقب بطولة كرة القدم للطالبات، وجاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة في المركز الثاني، وجامعة نيويورك أبوظبي في المركز الثالث.

كما تم تكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى على صعيد ترتيب المناطق، وهي في كرة القدم للطلاب الجامعة الأمريكية في دبي في المنطقة الوسطى، وجامعة الشارقة للمنطقتين الوسطى والشرقية، وجامعة الإمارات للمنطقة الغربية، وفي كرة القدم للطالبات: جامعة الإمارات للمنطقة الغربية، والجامعة الأمريكية في الشارقة للمنطقتين الوسطى والشرقية، وفي كرة السلة للطلاب: جامعة نيويورك أبوظبي للمنطقة الغربية، والجامعة الأمريكية في دبي للمنطقة الوسطى، وجامعة الشارقة للمنطقتين الوسطى والشرقية، وفي كرة السلة للطالبات: جامعة أبوظبي للمنطقة الغربية، والجامعة الأمريكية في دبي للمنطقتين الوسطى والشرقية، وفي كرة الطائرة للطلاب: جامعة الإمارات للمنطقة الغربية، والجامعة الأمريكية في دبي في المنطقة الوسطى، وجامعة الشارقة للمنطقة الشرقية، وفي كرة الطائرة للطالبات: جامعة نيويورك أبوظبي للمنطقة الغربية، والجامعة الأمريكية في دبي للمنطقتين الوسطى والشرقية. ونال تكريم أفضل اللاعبين واللاعبات، كل من: أحمد عصام ومروى المنهالي في كرة القدم، وسيداي شيهوب وبيتلحم بيم في كرة السلة، وحمزة الصافي وأنديلا ريسيتش في كرة الطائرة.

وشمل الحفل تكريم شركاء النجاح للدورة من الجهات الراعية، وهي: سلوشنز بلس، ومجموعة «إم بي إم إي» الراعي البلاتيني، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة «الراعي الذهبي»، و«تعاونية الاتحاد» راعي الأداء والصحة.

وتعد الألعاب الجامعية واحدة من المبادرات الرئيسة التي تسعى لتحقيق أهداف وزارة الرياضة الاستراتيجية، حيث نظمتها الوزارة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وشركة أبوظبي للترفيه، وبدعم من سلوشنز بلس، ومجموعة «إم بي إم إي» الراعي البلاتيني، ومجلس «أبحاث التكنولوجيا المتطورة» الراعي الذهبي.

يذكر أن وزارة الرياضة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن إبرام شراكتين استراتيجيتين جديدتين، مع كل من شركتي «Precision Football» و«PlayerMaker»، لتعزيز استراتيجيات اكتشاف ورعاية المواهب في الدولة، ضمن خطة الوزارة طويلة الأمد، من خلال بطولتي «الألعاب المدرسية» و«الألعاب الجامعية»، حيث ستقود شركة «Precision Football» استكشاف المواهب في رياضة كرة القدم، في حين ستتولى شركة «PlayerMaker»، عملية اكتشاف المواهب في سبع رياضات أخرى.