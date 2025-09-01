«طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025» تنطلق في نوفمبر

أعلنت بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي 2025، أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط، عن استعدادها للانطلاق بنسختها لعام 2025، وذلك على مدى ثلاثة أيام قبيل عطلة عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع نسخة هذا العام بين الرياضات العالمية المستوى، والعروض الموسيقية لفنانين عالميين، إلى جانب تجارب الضيافة الفاخرة، والأنشطة الترفيهية المخصصة للعائلات، لتقدم حدثاً استثنائياً ومميزاً.

وتنطلق «عطلة نهاية الأسبوع الأبرز للعام» من الجمعة 28 نوفمبر وحتى الأحد 30 نوفمبر المقبلين في ملعب «ذا سيفنز»، وذلك بتوقيت مثالي يسبق عطلة عيد الاتحاد.

يستقطب الحدث أكثر من 80000 زائر، ويشكل الانطلاقة الرسمية لسلسلة «إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي»، والتي ستشهد تنافس 8 فرق للرجال و8 فرق للسيدات، وذلك على مدى يومين في الملعب رقم «1»، كما ستستضيف المرافق الجديدة، بما في ذلك الملعب رقم «9» وملعبان إضافيان للكريكيت، أكبر جدول للمباريات الودية في تاريخ الفعالية.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع، سيتمكن الجمهور من الاستمتاع بخمس رياضات من بينها: «بطولة إتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي» للسيدات والرجال، والكريكيت برعاية مجموعة «دلسكو»، وكرة الشبكة برعاية «دبي القابضة لإدارة المجمعات»، وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل، إلى جانب بطولة WODON3 التي تضم فرقاً مختلطة تتنافس في تمارين القوة واللياقة البدنية، والتي ستقدم هذا العام فئة جديدة تحت اسم «سوبر سوشال» للمبتدئين والمشاركين بغرض الترفيه، حيث أن التسجيل لمسابقتي WODON3 وبطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل مفتوحة الآن.

وسستشهد بطولة كرة الشبكة برعاية «دبي القابضة لإدارة المجمعات» منافسات بين لاعبين موهوبين على أربعة ملاعب في «ذا سيفنز»، أما بطولة الكريكيت برعاية مجموعة «دلسكو»، فستجمع فرقاً محلية وإقليمية وعالمية بنظام سباعيات الرجبي.

وتستمر بطولة «ريباوند» الخاصة بتنس البادل، التي تعود هذا العام بنسختها الثالثة ضمن فعاليات المهرجان، في فتح أبوابها أمام اللاعبين من جميع المستويات، بينما تركز بطولة WODON3 للياقة البدنية على قوة الأداء الجماعي وروح الفريق، ضمن أجواء الحدث الحيوية.