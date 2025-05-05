الزرعوني يشيد بتصنيف دولي الكريكيت ICC لمنتخب الإمارات للسيدات

تقدم خالد الزرعوني نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت بالتهنئة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكيت على الإنجاز المهم الذي حققه منتخب الإمارات للسيدات بتأهله إلى مجموع المنتخبات الـ 15 الأفضل على مستوى العالم حسب التصنيف الجديد للمجلس الدولي للكريكيت ICC لبطولات اليوم الواحد، والذي جاء على حساب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يستمر لمدة 4 اعوام.

وأشاد الزرعوني بالتصنيف الجديد لمنتخب السيدات واعتبره إنجازاً كبيراً يؤكد تطور وارتفاع مستوى منتخب السيدات خلال الفترة الأخيرة.

وقال: أظهرت اللاعبات مهارة كبيرة، وحرص شديد على تقديم مستوى يليق باسم وطموح دولة الإمارات، والسعي لتحقيق النتائج المرجوة، التى تليق بحجم الدعم الذي تحظى به

وأكد الزرعوني أن إنجاز السيدات مكمل لتطور مستوى منتخب الرجال الذي ظهر بمستوى رائع ومميز خلال السنوات الأخيرة.

وكان مجلس الإمارات للكريكيت أعرب عن سعادته بالتقدم المذهل الذي أحرزه منتخب السيدات مؤكداً مواصلة دعمه للمحافظة على ما وصل إليه من مكانه بين الكبار على مستوى العالم.

من جانبها أكدت قائدة فريق الإمارات للكريكيت اللاعبة إيشا أوزا: سعادتها الكبيرة بالتصنيف الجديد للمنتخب، وارجعت ذلك لحجم الدعم الذي يحظى به المنتخب من قبل الإدارة، ووعدت بالسعي لتقديم الأفضل للمحافظة على المكانة التي يحظى بها المنتخب حالياً على المستوى الدولي.