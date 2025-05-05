جمال البدواوي يكتب التاريخ في الريشة الطائرة لأصحاب الهمم



جسّد اللاعب جمال البدواوي، الذي سيقود منتخبنا للريشة الطائرة لأصحاب الهمم في بطولة فزاع الدولية السادسة للريشة الطائرة لأصحاب الهمم دبي 2025، التي ستنطلق غداً الثلاثاء بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي، قصة نجاح، حينما شكّل عام 2012 نقطة تحوله من لاعب سابق لكرة القدم بالمراحل السنية والفريق الأول بنادي حتا، إثر تعرضه للإصابة بالشلل جراء حادث مروري، إلى لاعب برياضة أصحاب الهمم، لينسى معاناة الإعاقة، ويبدأ في كتابة التاريخ مع «الريشة الطائرة» لأصحاب الهمم، حينما أهدى الإمارات أول ميدالية دولية في اللعبة بحصوله على برونزية دولية التشيك أبريل الماضي.