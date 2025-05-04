منطاد الإمارات يشارك في مهرجان الأخوة الروسي الثالث

يشارك منطاد الإمارات، كضيف شرف، في النسخة الثالثة من مهرجان الأخوة الروسي الدولي للطيران بالمناطيد، والذي يقام خلال يونيو المقبل في مدينة نجني نوفغرودو الروسية.

وأكد الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الإمارات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أهمية المشاركة في المهرجان بهدف مد جسور التواصل بين شعوب العالم والتعريف بالهوية الإماراتية في المحافل العربية والعالمية.

وقال جورج زيمنكو رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان إن المشاركة الإماراتية في المهرجان تعد الأولى على المستوى العربي، لافتا إلى أن المهرجان الروسي للمناطيد هو الأكبر من حيث عدد المشاركين من الدول حيث تحلق المناطيد في وسط المدينة التي تشتهر بالإرث الروسي العريق والمرتبطة تارخيا بالإرث العربي.

وأوضح أن منطاد الإمارات سيطوف في عدد من المدن الروسية ومنها العاصمة "موسكو" وكل من مدينة غروزني إلى جانب مدينة نوفغرودو الروسية.