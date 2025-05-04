33 ميدالية تضع منتخب الإمارات في صدارة البطولة العربية للقوس والسهم بتونس

أثبت منتخب الإمارات للقوس والسهم جدارته وريادته عربيًا بعدما تصدّر الترتيب العام للبطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم، التي اختتمت منافساتها في تونس، بإحرازه 33 ميدالية متنوعة، بينها 12 ذهبية و8 فضيات و13 برونزية، في إنجاز يعكس تطور اللعبة في الدولة ونجاح برامج الاتحاد.

وكان عبدالله المنصوري من أبرز نجوم المنتخب بحصده 4 ميداليات ذهبية، ليتوّج جهوده بأداء استثنائي في البطولة، كما لمع نجم اللاعبة هدى آل علي، لاعبة نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب الإمارات، التي أحرزت ثلاث ميداليات ملوّنة في فئة القوس المحدب تحت 18 سنة، حيث نالت ذهبية الفرق وفضيتي الفردي والدور التمهيدي، لتضيف إنجازًا جديدًا إلى سجلها الشخصي وسجل الاتحاد.

وشهدت البطولة تألقًا واسعًا لبقية لاعبي المنتخب، إذ أحرزت آمنة العوضي ذهبية القوس المركب للسيدات، واعتلى خليفة الكعبي منصة التتويج بفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة، فيما خطفت منى الشرع ذهبية القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة. وكان لفرق الإمارات حضور قوي أيضًا، بحصد ذهبية القوس المحدب فرق رجال تحت 18 سنة، وذهبية القوس المحدب فرق إناث تحت 18 سنة بمشاركة هدى آل علي وسامية أودينيفا ومنى الشرع، إضافة إلى ذهبية الفرق المختلطة للقوس المركب عبر الثنائي آمنة العوضي وعبدالله المنصوري.

وعادت البعثة إلى أرض الوطن مساء أمس، حيث حظيت باستقبال رسمي من الدكتور سعيد مصبح الكعبي، رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية البارزة، بينهم سعادة حنان المحمود، نائب رئيس مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة المهندس سليمان الهاجري، رئيس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية، الذين عبّروا عن فخرهم بهذا الإنجاز التاريخي.

وقال الكعبي في تصريحات لـ "البيان": «فخورون جدًا بما حققه أبناؤنا في تونس، فقد أثبتوا أنهم على قدر الثقة والمسؤولية، ورفعوا علم الإمارات عاليًا في المحفل العربي»، وأضاف أن هذه الحصيلة اللافتة جاءت نتيجة التحضير المكثف والدعم المستمر من الاتحاد، واعدًا بمواصلة العمل لرفع اسم الإمارات في الاستحقاقات الدولية المقبلة.

يُذكر أن هذا الإنجاز يعزز مكانة الإمارات كقوة صاعدة في رياضة القوس والسهم، ويعكس حجم العمل الكبير والاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير المواهب الواعدة، بما يسهم في رفع راية الإمارات في مختلف المحافل القارية والدولية.