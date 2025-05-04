جامعة الشارقة تحرز لقب بطولة الجامعات الأولى للرياضات الإلكترونية

أحرزت جامعة الشارقة لقب النسخة الأولى من بطولة الجامعات لكرة القدم الإلكترونية «F25»، التي نظمتها جامعة الشارقة، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، بمشاركة 40 لاعباً من 7 جامعات من داخل الدولة.

وحققت جامعة الشارقة اللقب بواسطة عبدالله آل محمد، الذي حل في المركز الأول، فيما جاء أحمد حسن من جامعة الشارقة كذلك في المركز الثاني، وماجد الجسمي من جامعة عجمان في المركز الثالث.

وقال سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية: «يسعدنا أن نتعاون مع جامعة الشارقة في تنظيم هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الطلاب المتميزين في الرياضات الإلكترونية، وسعداء أيضاً بالأجواء التنافسية التي شهدتها البطولة».

وأكد الطاهر أن الهدف من إطلاق هذه البطولة توفير منصة شاملة للطلاب، للتنافس في مجال كرة القدم الإلكترونية، التي تحظى بشعبية واسعة بينهم.