بعد موسم مميز.. إسدال الستار على سباقات الهجن في المرموم

أسدل الستار على السباقات الرئيسة للهجن في ميدان المرموم لهذا الموسم، بعد الوصول إلى آخر الفعاليات التراثية على تحفة الميادين، بعد ختام مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، أحد أبرز المهرجانات الخليجية في عالم سباقات الهجن.

وودع ميدان المرموم الموسم، بعد نجاح كبير، ومشاركات قياسية، شهدتها السباقات والفعاليات الكبرى في دبي، أبرزها مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، ومهرجان المرموم التراثي، واللذان استقطبا نخبة المطايا والملاك من داخل الدولة وخارجها من دول مجلس التعاون الخليجي، وسط تنافس قوي على أغلى الرموز العينية القيمة، والجوائز النقدية الضخمة، التي تم رصدها للفائزين في العديد من السباقات.

ثلاثية مميزة

ويعد المشهد الأبرز هذا العام، هو ختام مهرجان المرموم التراثي، بعد أن حققت هجن الرئاسة ثلاثية مميزة «هاتريك»، في مسك ختام الحدث، أبرزها فوز «سمحة» بسيف الإمارات للحول المفتوح، بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت مميز، بلغ 12:08:0 دقيقة.

وشهد ختامي المرموم لأول مرة إطلاق مبادرة مميزة ونوعية، بتكريم الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في شوط سيف الإمارات لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وسيف الحول لهجن أبناء القبائل، حيث احتكرت هجن الرئاسة المراكز الثلاثة الأولى، بعد أن توجت بسيف الإمارات مع «سمحة»، وحققت «الفايضة» بقيادة محمد زيتون المهيري درع المركز الثاني، في حين حصدت «مهدية» لهجن الرئاسة، بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي، درع المركز الثالث.

كما تألقت هجن زعبيل في ختامي المرموم، بعد فوزها برمزين عن طريق «السايحة» في منافسات رموز سن اليذاع، وفوز «شاهين» بقيادة المضمر راشد محمد بن مروشد، بشداد الزمول المحليات المخصص، والذي اعتزل ميادين سباقات الهجن بعد هذا الإنجاز.

كما تألقت هجن الرئاسة في المشهد الأخير من موسم سباقات الهجن في ختامي المرموم، بإحراز «الوثبة»، بقيادة محمد بن زيتون المهيري، خنجر الحول المحليات، وفوز «صايب» لهجن الرئاسة ببندقية الزمول في الشوط المفتوح، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري.

وشهد ختامي المرموم تسجيل التوقيت الأفضل في ميدان المرموم، بعد فوز المطية «منوه»، بشعار هجن الرئاسة، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري، محققة التوقيت القياسي في سن اللقايا بالميدان، بعد أن سجلت زمناً قدره 7:08:3 دقائق، في أهم أشواط هذه الفئة العمرية، شوط اللقايا البكار المفتوح، عن جدارة.

رموز

وضم هذا الموسم العديد من الرموز، بعدد إجمالي 68 رمزاً، موزعة على المهرجانين، منها 44 رمزاً في ختامي المرموم، من أبرزها في منافسات هجن أبناء القبائل، سيف الحول المفتوح، الذي حققته «الوارية»، بشعار محمد علي محمد حماد الشامسي، وبقيادة المضمر هادف بن عفصان المنصوري، بالإضافة إلى الجائزة المالية الضخمة البالغة 5 ملايين درهم، لتضيف السيف الثاني في رصيدها، بعد فوزها بسيف ختامي الكويت قبل أسابيع، وتضيف السيف الثامن في خزائن شعار بن حماد.

وجمع مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، نخبة هجن أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، للتنافس في 325 شوطاً للفئات العمرية الحقايق واللقايا والايذاع والثنايا والحول والزمول، سواء في فئة الإنتاج، أو الفئات الأخرى للهجن المحلية الأصيلة والمهجنة، فيما تضمّن المهرجان 24 شوطاً للرموز لهجن أبناء القبائل، أبرزها سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح، الذي تبلغ جائزته 5 ملايين درهم، حيث توجت به «أيقونة» لناصر عبدالله أحمد عبدالله المسند، وجاءت «المسك» لسهيل محمد عويضان العامري، في المركز الثاني، تلتها «الوثبة» بشعار مانع علي محمد حماد الشامسي، في المركز الثالث.

وتميّز الموسم بالحضور الجماهيري اللافت، والمشاركة الواسعة، إلى جانب التغطية الإعلامية المكثفة، ما عزز من مكانة المرموم، كوجهة أولى لعشاق سباقات الهجن العربية الأصيلة، وساهم في ترسيخ الإرث العريق لهذه الرياضة في قلوب الأجيال الجديدة.