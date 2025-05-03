نادي دبا الحصن ينظم مهرجان كرة الطائرة للعمال

نظّم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، بالتعاون مع نادي دبا الحصن لكرة القدم، مهرجان كرة الطائرة للعمال، احتفالاً باليوم العالمي للعمال، وضمن جهود تعزيز التلاحم المجتمعي وترسيخ قيم التقدير والاحترام لكل فئات المجتمع.

وأكد الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن الرياضي، أن المهرجان يجسّد التزام النادي بمسؤوليته المجتمعية، ويعكس روح «عام المجتمع» الذي تحتفل به الدولة في 2025.

مشيراً إلى أن الفعالية تهدف إلى تقديم الشكر والامتنان للعمال على جهودهم المتواصلة، وتحفيزهم من خلال أنشطة رياضية وترفيهية تسهم في تعزيز صحتهم النفسية والبدنية.

ومن جانبه، أوضح محمد عبدالله راشد الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن لكرة القدم، أن هذا المهرجان يجمع بين البُعد الرياضي والبُعد الإنساني.