الإمارات تتوج بذهب غرب آسيا في «ليزر رن» وتخطف الأضواء بالكويت

في إنجاز جديد يعزز مكانة الرياضة الإماراتية على الساحة الإقليمية، تألق منتخب الإمارات للخماسي الحديث في بطولة كأس غرب آسيا، التي استضافتها دولة الكويت، بإحرازه عدداً من الميداليات في مختلف الفئات العمرية ضمن منافسات «ليزر رن»، إلى جانب تتويجه بذهبيتي الفرق لفئتي تحت 15 سنة والعمومي.

وشهدت البطولة التي انطلقت في الأول من مايو الجاري، تنافساً قوياً بين منتخبات الإمارات والكويت والسعودية والعراق وسوريا ولبنان، قبل أن تختتم أمس بتتويج الفائزين وسط أجواء حماسية.

وجاءت نتائج المنتخب الإماراتي لافتة، حيث تألق ذياب الكتبي بحصد المركز الأول في فئة تحت 13 سنة، تلاه عبدالله عيسى آل علي في المركز الثاني، ثم سالم الكتبي بالمركز الثالث، وفي فئة تحت 15 سنة، حل مهير سليمان في المركز الثالث.

بينما في فئة تحت 19 سنة، تألق محمد اليليلي وانتزع المركز الثاني عن جدارة، أما في الفئة العمومية، فقد خطف جاسم العبدولي الأضواء بإحرازه المركز الأول، فيما جاء حمد الدوسري في المركز الثاني، ليعكس ذلك تنوع المواهب الإماراتية وقدرتها على المنافسة في مختلف المراحل.

وإلى جانب الإنجازات الفردية، توّج منتخب الإمارات بالمركز الأول في منافسات الفرق لكل من مرحلتي تحت 15 سنة والعمومي، ما يجسد حجم العمل الذي يُبذل داخل أروقة الاتحاد لإعداد جيل قادر على تحقيق الإنجازات.

وترأست بعثة المنتخب إلى الكويت الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيسة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، فيما ضم الوفد عائشة سيف الصيري، الأمينة العامة المساعدة، والكابتن محمد قاسم، مدرب المنتخب، حيث لعبت القيادة الإدارية والفنية دوراً مهماً في دعم اللاعبين وتهيئة الأجواء اللازمة لتألقهم.