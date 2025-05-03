مريم عيسى.. حلم عالمي انطلق من أروقة «دبي للشطرنج»

بين مربعات الأبيض والأسود، تنسج مريم عيسى حلماً إماراتياً خالصاً، لا تساوم فيه على الجهد، ولا تكتفي بالإنجازات، ابنة الثالثة والعشرين، لاعبة نادي دبي للشطرنج والثقافة، تتحول أمام لوح الشطرنج إلى مقاتلة، تعرف متى تهاجم، ومتى تتراجع، ومتى تهمس لنفسها بأن «القادم أفضل».

في بطولة آسيا الفردية، التي تنطلق يوم 6 مايو الجاري، وتستمر حتى 15 من الشهر نفسه بمدينة العين، تدخل مريم بثقة من يعرف طريقه، مدفوعة بشغف الطفلة التي أمسكت بيد والدتها قبل سنوات، لتبدأ رحلتها مع هذه الرياضة الاستثنائية،.

وفي حديث لـ«البيان»، فتحت مريم قلبها لتروي حكاية شغف بدأ مبكراً، وإنجازات حُفرت على مستوى الدولة والعرب وآسيا، وأحلامها التي تلامس العالمية.

مسيرة

عادت مريم بذاكرتها إلى البدايات، وارتسمت على وجهها ابتسامة دافئة، وهي تسترجع تلك اللحظة التي غيّرت مسار حياتها، قائلة: «بدأت رحلتي مع الشطرنج وأنا في السادسة من عمري، ومن بعد توفيق الله، كانت أمي هي من أخذت بيدي إلى هذه اللعبة، وسارت بي خطوة بخطوة، تشجعني وتدعمني لمواصلة طريقي».

ولم يكن الطريق مفروشاً بالورود، لكن مريم اختارت أن تترك بصمتها في كل محطة، وقالت عن أبرز إنجازاتها: «شاركت في الأولمبياد ثلاث مرات، 2018 و2022 و2024، وحققنا المركز الثالث في فئة C، والمركز الـ 50 عالمياً، وهو إنجاز غير مسبوق لفريق السيدات، كما حصلت على لقب أستاذ مرشح دولي»، وتابعت بثقة:

«في بطولة العرب، حققت المركز الثالث في 2016 تحت 16 عاماً، والمركز الثاني في 2019 تحت 18 عاماً، والمركز الثالث مكرر في 2024 بفئة السيدات، وعلى المستوى الآسيوي، حصلت على المركز الثالث في 2023 في فئة 1700، وفزت بلقب بطلة الإمارات لسنة 2024 في فئة السيدات.

وتحدثت مريم بصراحة عن تقييمها لتجربتها الحالية في بطولة بانكوك المفتوحة، بنسختها الـ 22 في تايلاند، قائلة: «صحيح أنني لم أحقق النتيجة التي كنت أطمح إليها، لكن هذه المشاركة علّمتني الكثير عن نقاط ضعفي، وسأستغلها كفرصة تعليمية لتحسين أدائي في بطولة آسيا».

حماس

وعندما انتقل الحديث إلى استعداداتها المقبلة، بدا صوت مريم واثقاً ومليئاً بالحماس، فقالت: «بدأت التدريبات مع مدربي الأستاذ الدولي أوليفر ديماكيلينق، نراجع مبارياتي السابقة، ونركّز على تطوير الجوانب التي تحتاج إلى تحسين، من خلال تدريبات مكثفة ومتنوعة»، ولا تقتصر طموحات مريم على البطولة الآسيوية وحدها، بل تنظر إلى أبعد من ذلك، مضيفة:

«أسعى لتحقيق مراكز متقدمة، والأهم من ذلك، تقديم مستوى قوي يفتح أمامي أبواب البطولات العالمية، هدفي الآن هو مواصلة تطوير مستواي، والوصول إلى لقب أستاذ دولي كبير، والمنافسة في بطولات تجمع أقوى اللاعبات».

وعن واقع الشطرنج النسائي في الإمارات، تحدثت مريم بنبرة تحمل الكثير من الأمل، لكنها لم تُخفِ أيضاً حاجتها لرؤية المزيد من التطور والدعم، حيث قالت:

«شهدنا في الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً مع زيادة البطولات المحلية، مثل بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للشطرنج الخاطف، وهذه خطوة مهمة، تُحسب للقائمين على اللعبة، لكن في المقابل، ما زلنا بحاجة إلى دعم أكبر، من خلال إرسال فريق السيدات للمشاركة في بطولات دولية أكثر، لأنها تمثل فرصة حقيقية لاكتساب الخبرة وتحسين المستوى الفني.

كذلك، من الضروري العمل على تكوين فرق شابات، لضمان استمرار تدفق المواهب، وزيادة عدد اللاعبات في المستقبل، ومن وجهة نظري، لا يقلّ أهمية عن ذلك، تسليط الضوء الإعلامي على إنجازات اللاعبات، لأن التشجيع والتحفيز يلعبان دوراً كبيراً في نشر اللعبة، وجذب مزيد من الفتيات لدخول هذا العالم الممتع».