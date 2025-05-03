بلدية دبي راعياً استراتيجياً لبطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش

وقّع اتحاد الإمارات للإسكواش وبلدية دبي اتفاقية رعاية، أصبحت بموجبها بلدية دبي راعياً استراتيجياً للنسخة الأولى من بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من 2 إلى 4 مايو الجاري على ملاعب نادي البلدية بدبي، بمشاركة 75 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وقال محمد مبارك المطيوعي، رئيس اتحاد الإسكواش: «نشكر بلدية دبي على جهودها الرائعة لإنجاح النسخة الأولى من بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش، ومساهمتها في تطوير رياضيينا وإسعاد أفراد المجتمع من خلال توفير مرافق جاذبة ومتكاملة لدعم الأنشطة المجتمعية والرياضية في بيئة آمنة ومريحة، ومنها ملاعب الإسكواش في نادي البلدية بدبي التي تؤدي دوراً رائداً في نشر ثقافة ممارسة اللعبة».

وأكد المطيوعي جاهزية ملاعب نادي البلدية بدبي لتقديم نسخة مميزة من البطولة التي تعد إحدى أبرز الفعاليات على أجندة الموسم، ومشدداً على حرص الاتحاد دائماً على تقديم أفضل صورة تنظيمية للحدث ضمن أعلى المعايير.

تأكيد

من جهته، أكّد سيد إسماعيل الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي بالإنابة، أن بلدية دبي حريصة على أن تكون شريكاً استراتيجياً للقطاع الرياضي، وتسخّر جهودها للمساهمة في تطوير المنشآت الرياضية وتعزيز مكانة هذا القطاع، وقال:

«نحن سعداء بالتعاون مع اتحاد الإمارات للإسكواش، وتمثل رعاية بلدية دبي لهذا الحدث والفعاليات الرياضية الأخرى جانباً من مسؤوليتنا المجتمعية.

حيث نحرص على تقديم الدعم للعديد من الأنشطة التي تشجع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب الحياة الصحي وتعزيز روح التناغم والتقارب الإنساني والثقافي بينهم، وبما يرتقي بجودة حياتهم».

وتقام بطولة الإمارات المفتوحة للإسكواش ضمن فئات عمرية مختلفة تشمل الأشبال والناشئين بنين وبنات تحت 11، 13، 15، 17، والشباب تحت 19 عاماً، بالإضافة إلى فئتي الرجال والسيدات، وسيحصل الفائزون على أعلى نقاط تصنيف في الموسم (نقاط مضاعفة).

حيث سيتم منح صاحب المركز الأول 3000 نقطة و2100 نقطة للمركز الثاني و1660 نقطة للمركز الثالث و1200 نقطة للمركز الرابع، كما سيتم تتويج الفائزين بلقب «أبطال الإمارات للإسكواش».

وتضم قائمة رعاة البطولة مجموعة قرقاش، راعياً ذهبياً، وضمان للأوراق المالية راعياً ذهبياً، وبوكاري سويت وأكوافينا رعاة داعمين.