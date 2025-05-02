أحمد الفلاسي: نجاح الألعاب الجامعية يعزز مساعينا في تطوير رياضتنا

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، أن دورة الألعاب الجامعية تمثل محطة استراتيجية مهمة في مسيرة تطوير الرياضة الإماراتية، من خلال التركيز على إشراك الطلاب من مختلف فئات المجتمع في منافسات رياضية قوية، بما يسهم في خلق ثقافة رياضية جامعية، تلهم الأجيال القادمة من الرياضيين.

وقال معاليه إن نجاح النسخة الأولى من دورة الألعاب الجامعية يعكس الرؤية الراسخة في قيادة القطاع الرياضي نحو الاستثمار في الطاقات الشابة، وتعزيز دور الجامعات في ترسيخ الرياضة كنمط حياة بالنسبة للطلاب.

وأضاف: «سنواصل العمل مع مختلف الجهات الرياضية لدعم الطلاب ذوي المستوى العالي، حيث نسعى لأن تشكل هذه البطولة ركيزة أساسية لتعزيز ممارسة الرياضة المجتمعية داخل مؤسسات التعليم العالي، مع توفير مسار احترافي موازٍ للمسار الأكاديمي لمن يمتلك الموهبة والإمكانات لتحقيق الألقاب».

وكانت المنافسات النهائية للألعاب الجامعية قد اختتمت بتتويج الجامعة الأمريكية في دبي بلقب بطولة كرة السلة للطلاب، والطالبات، وكرة الطائرة للطالبات، ونالت جامعة الشارقة لقبين؛ الأول لكرة القدم للطلاب، والثاني الكرة الطائرة للطلاب، في حين نالت كلية التقنية العليا لقب بطولة كرة القدم للطالبات.

ويقام الأحد المقبل في فندق قصر الإمارات بأبوظبي حفل تكريم الفرق الفائزة وأفضل اللاعبين واللاعبات على مستوى دولة الإمارات.