إسماعيل إبراهيم يشارك في إدارة مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال



اختار الاتحاد الدولي للكرة الطائرة حكمنا الدولي إسماعيل إبراهيم للمشاركة في إدارة مباريات بطولة العالم للطائرة للرجال والمقررة في الفلبين خلال الفترة من 12 ولغاية 28 سبتمبر 2025.

وجاء الاختيار ليؤكد ثقة الاتحاد الدولي للطائرة في قضاة ملاعب اللعبة من أبناء الدولة، إذ سبق وشارك إسماعيل للتحكيم للمرة الأولى في بطولة العالم بدبي 2015، كحكم ثانٍ، كما أدار مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة العالم للأندية سيدات في الصين 2024، إضافة لمشاركته

مرتين في إدارة مباريات بطولة العالم للسيدات 2018 في اليابان، و2022 في هولندا وبولندا.

وتجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم للكرة الطائرة رجال 2025، وتحتضنها العاصمة الفلبينية مانيلا، وستشهد 64 مباراة انطلاقاً من دور المجموعات الذي يفتتح بلقاء منتخبي تونس والفلبين، على أن تبدأ جولات الإقصاء في 20 سبتمبر 2025 بدور الـ16.

وتعتبر بطولة العالم في الفلبين، بداية العصر الجديد من بطولات العالم للكرة الطائرة، بعدما تقرر إقامتها كل عامين، مع زيادة عدد المنتخبات المشاركة لتصل إلى 32 منتخباً في نسخة 2025، ومن بينها المنتخبات العربية مصر، تونس، ليبيا، الجزائر وقطر.

وكانت قرعة بطولة العالم قد أوقعت منتخبات مصر، تونس، الفلبين، وإيران في المجموعة الأولى، وحلت في المجموعة الثانية منتخبات قطر، بولندا، هولندا، ورومانيا، وتضمنت المجموعة الثالثة منتخبات فرنسا، الأرجنتين، فنلندا، وكوريا الجنوبية.

وضمت المجموعة الرابعة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، كوبا، البرتغال، وكولومبيا، فيما أوقعت القرعة منتخبات سلوفينيا، ألمانيا، بلغاريا، وتشيلي، في المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة حلت منتخبات إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا، والجزائر، في حين ضمت المجموعة السابعة اليابان، كندا، تركيا، وليبيا، وفي المجموعة الثامنة البرازيل، صربيا، التشيك، والصين.