«آسيوي الشطرنج» يبحث تحضيرات «بيروت للهواة»

استقبلت الدكتورة نورا بيرقداريان، وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج هشام الطاهر، يرافقه نائب رئيس الاتحاد اللبناني حبيب خليل.

وقدم الطاهر خلال اللقاء عرضاً لبرامج الاتحاد الآسيوي وأنشطته، متناولاً مبادرات الدعم المقدمة للاتحادات الوطنية، وأعلن عن مناقشة إقامة بطولة آسيا للهواة للشطرنج للرجال والسيدات في بيروت خلال الفترة من 22 إلى 31 مارس المقبل، كما عرض لبرامج «الشطرنج في المدارس»، مبرزاً دورها في تنمية قدرات الناشئة. وأكد الطاهر دعم الاتحاد الآسيوي لنظيره اللبناني، مشيراً إلى أن آسيا تتصدر المشهد العالمي.

ورحبت الوزيرة بإقامة بطولة آسيا للهواة للشطرنج في لبنان وأعربت عن تقديرها للمبادرات التي يقوم بها الاتحاد الآسيوي، مبدية اهتمامها بدراسة النموذج الأرميني الذي يعتمد الشطرنج ضمن المناهج الدراسية، وتوجهت بالشكر إلى دولة الإمارات مقدرة دعم الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج.