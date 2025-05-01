برعاية ودعم حمدان بن محمد.. 118 سفينة ترسم لوحة القفال الرابع والثلاثين غداً

تستكمل اللجنة المنظمة لسباق القفال الرابع والثلاثين للمسافات الطويلة والمخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً اليوم كافة الإجراءات الفنية واللوجستية قبل موعد انطلاقة السباق الكبير يوم غد من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي لمسافة تزيد على 50 ميلاً بحرياً.

ويقام الحدث الكبير برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وينظمه سنوياً نادي دبي الدولي للرياضات البحرية منذ عام 1991 ترجمة لرؤية مؤسسه المغفور له، بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه.

ويجمع السباق الكبير غداً 118 سفينة على متنها أكثر من 2500 بحار سيرسمون لوحة وطنية رائعة عندما يجتمعون في خط البداية قبالة شواطئ جزيرة صير بونعير قاصدين شواطئ جميرا كوجهة ومحطة ختامية في احتفاء استثنائي بماضي الأولين من الآباء والأجداد في مشهد العودة من رحلة الغوص بعد نهاية موسم البحث عن الخير والرزق الوفير في مياه الخليج العربي.

وأكد محمد سيف المري مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اكتمال إجراءات التسجيل والقيد للسفن والنواخذة والملاك والبحارة حيث وصل عدد السفن التي ستشارك في النسخة الرابعة والثلاثين إلى 118 سفينة ستجسد ملحمة الماضي الجميل يوم غد على مياه الخليج العربي.

وأضاف المري أن كافة التجهيزات الخاصة بالانطلاقة قد اكتملت عند اللجان المعاونة بوصول فرق التحكيم التي ستضبط السباق على امتداد مساره الطويل من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي يوم غدٍ مؤكداً اكتمال وصول جميع الكوادر الفنية إلى مكان الانطلاقة استعداداً لبدء الملحمة الكبيرة.

وأوضح مدير الإدارة الرياضية وشؤون المتسابقين في النادي أن اللجنة المنظمة ستقوم اليوم بإجراء فحص السلامة والفحص الفني على السفن المشاركة وهي المرحلة التي تسبق الانطلاقة تأهباً للسباق الذي سينطلق يوم غد حسب قراءات الأرصاد الجوية وحالة البحر وسرعات الرياح.

ويشهد شاطئ أم سقيم اليوم بداية من الساعة الرابعة عصراً انطلاق كرنفال الألعاب الشعبية التراثية الذي ينظمه مجلس الرياضيين بالقيادة العامة لشرطة دبي بالتزامن مع النسخة الرابعة والثلاثين لسباق القفال.

ويتضمن كرنفال الفعاليات التراثية العديد من المسابقات التراثية الشعبية بمشاركة عدة فرق ستتنافس على مراحل مختلفة بإشراف لجنة مختصة وعلى الجوائز القيمة التي رصدتها اللجنة المنظمة من أجل تحفيز المشاركين.

ويشتمل البرنامج على الألعاب التراثية التقليدية التي كانت تمارس في السابق لتذكر الجيل الحالي بكرنفالات الاحتفالات الشعبية استعداداً لعودة الآباء والأجداد بعد عناء وكد في رحلات الغوص وغياب عن الأهل والأصدقاء وعن الديرة ومن بين هذه الألعاب الشعبية سيتنافس المشاركون على أربع مسابقات هي المطارح والكرابي والميت والشاع.