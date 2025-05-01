«ذهبية المنامة» فصل جديد في إنجازات أسطورة البلياردو محمد شهاب

تحت أضواء المنامة المتلألئة، ونبض المنافسة الذي لا يعرف الهدوء، خطّ محمد شهاب، أحد أبرز نجوم السنوكر الإماراتي، اسمه بأحرف من ذهب مجدداً في سجل الإنجازات، مضيفاً مشهداً جديداً من مشاهد العزيمة، التي صقلتها سنوات طويلة من التحديات والبطولات؛ رحلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، وصلت إلى محطة مشرقة في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر – البحرين 2025، حيث ارتفعت راية الإمارات خفاقة وسط تصفيق الجمهور العربي، في ليلة من ليالي المجد الرياضي.

في قاعة البطولة، وبين لحظة وأخرى، كانت أعين الجميع تترقب المواجهة النهائية بين النجم الإماراتي محمد شهاب، والقطري علي العبيدلي، أكثر من ست ساعات من الصراع الذهني والنفسي فوق الطاولة الخضراء؛ كل ضربة كانت تزن ذهباً، وكل خطوة كانت محسوبة بثقة وإصرار، وفي الشوط الفاصل، حين انحبست الأنفاس، قال شهاب كلمته، مضيفاً ذهبية جديدة إلى خزائنه، ومهدياً الإنجاز لوطنه الإمارات بكل فخر.

محمد شهاب تحدث إلى «البيان» في تصريحات خاصة بعد تتويجه قائلاً: «المباريات النهائية دائماً لها حسابات خاصة، خصوصاً حين تكون بين طموح تحقيق الذهبية السابعة لي وطموح أول ذهبية لخصمي، اللاعب القطري علي العبيدلي، المعروف بأسلوبه الهجومي الممتع، لعب بحذر كبير هذه المرة، رغم أن التوفيق لم يكن بجانبي في عدة لقطات، إلا أن ثقتي بنفسي وخبرتي الكبيرة في حسم النهائيات كانت حاضرة بقوة، الحمد لله، تمكنت من السيطرة على مجريات اللقاء في اللحظات الحاسمة، خصوصاً في الشوط الفاصل، وأهدي هذا الإنجاز لدولتي الإمارات الغالية».

وتحدث شهاب عن أهمية هذا التتويج قائلاً: «هذه الذهبية تمثل لي الكثير، فهي الذهبية رقم 72 في رصيدي الفردي، والإنجاز الدولي رقم 123 في مسيرتي مع منتخب الإمارات، رفع علم بلادي فوق منصات التتويج شعور لا يوصف، وأعتز بأن أكون أحد الجنود الرياضيين، الذين يمثلون الوطن بأفضل صورة».

وعاد شهاب بذاكرته إلى أبرز لحظات التوتر خلال البطولة قائلاً: «مباراة نصف النهائي أمام بطل العالم حبيب صباح كانت الأشد إثارة، الجمهور كان متفاعلاً بشكل كبير، وأنا كنت متأخراً حتى آخر شوط، لكن بروح الإصرار والعزيمة تمكنت من الفوز بضربة حاسمة في اللحظة الأخيرة، بالنسبة لي، كانت هذه المباراة بمثابة النهائي الحقيقي».

وعن تقييمه لمستوى المنافسة في البطولة أكد: «منافسات غرب آسيا دائماً تتسم بالندية العالية، كل لاعب كان خصماً قوياً، وكل مباراة كانت معركة لتحقيق الذهب، هذا الطابع التنافسي أعطى البطولة طابعاً خاصاً، وزاد من قيمة الإنجاز».

وتحدث شهاب عن العوامل التي كان لها دور محوري في مسيرته: «الفضل لله دائماً، وإلهامه يجعلني أعمل بصمت وجهد كبير، وأجد الدعم من عدة جهات أعتز بها، أشكر اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وأشكر أكاديمية كيو سبورتس على تهيئة بيئة التدريب المثالية، ومدرب المنتخب محمد علي، والإداري محمد عبدالله، وزملائي في المنتخب، ولا أنسى الدعم المعنوي الأكبر من والديّ وزوجتي، فهم السند الحقيقي في كل إنجاز أحققه».

واختتم محمد شهاب تصريحاته لـ«البيان» قائلاً: «أستعد حالياً للمشاركة في عدة بطولات مهمة، أبرزها البطولات الاحترافية في بريطانيا، وأولمبياد الألعاب العالمية، والألعاب العربية بالمغرب والقاهرة، والألعاب الآسيوية في سريلانكا، بالإضافة إلى بطولات العالم في قطر، وأسعى إلى مواصلة رفع اسم الإمارات عالياً، وتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية».