النسخة الثانية من سباق المرح الثلجي في أبوظبي 31 مايو

تستعد «سنو أبوظبي»، في الريم مول، لاستضافة النسخة الثانية من سباق المرح الثلجي؛ السباق المثير والمخصص للأطفال، وذلك يوم السبت الموافق 31 مايو، الذي يقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

ويستقبل السباق المرتقب، الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً، لخوض مغامرة رياضية مشوقة، على مسار يبلغ طوله 400 متر داخل الثلج الحقيقي، لدخول السحب على جوائز مميزة، والتسابق ضد الزمن، في تجربة استثنائية لا تُنسى.

ويضم السباق 3 فئات عمرية، هي: من 6 إلى 8 سنوات، ينطلق الساعة 8:30 صباحاً، ومن 9 إلى 11 سنة، ينطلق الساعة 9:00 صباحاً، ومن 12 - 14، وينطلق الساعة 9:30 صباحاً.

ويحصل جميع المشاركين الذين يجتازون خط النهاية على ميدالية تذكارية، وقميص خاص بالفعالية.

وتتوفر منطقة مخصصة للعائلات والأصدقاء، لتشجيع المشاركين، مع دخول مجاني لمرافقي الأطفال دون سن الـ 14، إلى جانب توفر المشروبات والمأكولات والوجبات الخفيفة للشراء في موقع الفعالية.