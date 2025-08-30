بطولة موانئ دبي العالمية لتطوير الكربكيت تدخل مرحلة الحسم

دخلت منافسات بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20 ، المقامة حالياً بملاعب أكاديمية ICC بدبي مرحلة الحسم مع رغبة وحرص الفرق الستة المشاركة من الاقتراب من منصة التتويج في ليلة الختام المقرر لها الأربعاء المقبل .

ومع دخول المنافسات وأقترابها من النهاية، حرصت جميع الفرق على بذل الجهد ، وتقديم كل ما هو ممكن للفت الأنظار وظهور اللاعبين بمستوى يظهر كفاءتهم، ومقدرتهم على تمثيل منتخبات بلادهم في بطولة آسيا المقبلة، والاستعانة بهم للعب مع أبرز الفرق المحترفة في مجال اللعبة في المستقبل القريب.

أندرو راسل مدير بطولة موانئ دبي للتطوير ، أشاد بمستوى المباريات وبحماس اللاعبين الشباب وحرصهم على التميز، واعتبر البطولة فرصة حقيقية لإظهار إمكانياتهم ، كما اعتبرها واحدة من أهم الفعاليات في البرنامج التطويري المحلي للعبة المعتمد من قبل مجلس الإمارات للكريكيت.

وكانت الجولة الأخيرة من البطولة شهدت فوز فريق ديزرت فايبرز على الشارقة ووريورز بعد مباراة قوية ومثيرة، حسمها فريق ديزرت بصعوبة، كما نجح كل من أبوظبي نايت رايدرز، (وإم آي) الإمارات، وجلف جاينتس في تحقيق الفوز أيضًا في نفس الجولة بعد منافسات حامية لعبت الجماهير خلالها دوراً مهماً في دعم وتشجيع النجوم الشباب على الظهور بشكل مشرف وتحقيق الفوز والاقتراب خطوة صوب المقدمة...

يذكر أن النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير ،التي تختتم الأربعاء المقبل، تضم 6 فرق، هي أبوظبي نايت ، رايدرز، ديزرت فايبرز، دبي كابيتلز، جلف جاينتس، إم آي إميريتس ، والشارقة ووريورز .