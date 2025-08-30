نورة الجسمي تستمر في رئاسة اتحاد الريشة الطائرة حتى 2028

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، قراراً بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة للدورة الانتخابية 2024 – 2028، برئاسة نورة الجسمي.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من؛ سالم خميس سعيد سيف المزروعي، ناصر خميس عامر المري، حسين محمد صالح محمد هادي الأميري، هيثم عبدالرحمن عمر عبدالرحمن الخاجة، أسماء سعيد أحمد صالح خذيل، علياء محمد هاشم علوي الصافي، محمد حمد علي سيف لوتاه، و عارف نظام بهالدار.

وأكدت وزارة الرياضة أن التشكيل الجديد يأتي في إطار مسار التحديث المؤسسي الذي تتبناه، مشيرة إلى اعتماد إشراك القطاع الخاص كخطوة نوعية تهدف إلى تنويع الخبرات وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تطوير الرياضة الإماراتية.

وفي هذا السياق، تم تعيين محمد حمد علي لوتاه من شركة حمد لوتاه، وعارف نظام بهالدار من شركة دانوب، كأعضاء في مجلس الإدارة، في تجربة فريدة من نوعها لدعم الحوكمة الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

وتقدمت نورة الجسمي بالشكر إلى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي على ثقته بتوليها رئاسة مجلس الإدارة، مؤكدة أن القرار يمثل مسؤولية كبيرة وحافزاً لمضاعفة الجهود من أجل تطوير رياضة الريشة الطائرة وتعزيز مكانة دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أعربت عن تقديرها لسعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، وسعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الوزارة، على دعمهما المتواصل وتعاونهما المثمر، مشيدة بجهود مجلس الإدارة السابق الذي أسهم في نشر اللعبة وتشكيل منتخب وطني قوي وتنظيم واستضافة بطولات محلية ودولية جعلت من الإمارات محط أنظار العالم في اللعبة.

وأضافت أن المجلس الجديد يتطلع إلى العمل بروح الفريق الواحد، وترسيخ ريادة دولة الإمارات في المجال الرياضي، من خلال تبني أفضل الممارسات في الخطط والبرامج المستقبلية، وتمكين الكوادر الوطنية الموهوبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، أكدت نورة الجسمي أن استمرارها على رأس اتحاد الريشة الطائرة يمثل «مرحلة جديدة من العمل المكثف»، مشددة على أن الأولوية ستكون توسيع قاعدة الممارسين على مستوى المدارس والأندية، إلى جانب تأهيل منتخبات قوية قادرة على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

وقالت: «نضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة لتعزيز حضور الإمارات على خريطة اللعبة عالمياً، وسنعمل على استقطاب أفضل الخبرات الفنية وتطوير البنية التحتية، بما يضمن استدامة الإنجازات».