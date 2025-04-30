"الشارقة للدفاع عن النفس" يحتفي بعقد من الشغف والإنجازات

احتفت أسرة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس النادي، وذلك في الحفل الذي أقيم في فندق شيراتون الشارقة برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وتحت شعار «عقد من الشغف والإنجازات»، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وسعادة أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس الاستشاري في الشارقة، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور نخبة من القيادات المجتمعية والرياضية والشركاء الاستراتيجيين والرعاة ووسائل الإعلام.

وتقدم سعادة أحمد الجروان بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «رعاه الله»، على الدعم الكبير والمستمر، وإلى ولي عهده سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، وسمو الشيخة جواهر القاسمي، وسمو نواب الحاكم، على الرعاية الكريمة التي مهدت للنقلة النوعية المميزة للنادي، مثمناً الدعم اللامحدود لمجلس الشارقة الرياضي ودوره في نجاح النادي بتحقيق خطته الاستراتيجية والوصول إلى الأهداف المرجوة، والتعاون المحوري من القيادة العامة لشرطة الشارقة والمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في نجاح مبادراته، وفي واجهتها مبادرة «ثقافتنا الرياضية» التي ينفذها النادي منذ 6 سنوات متتالية.

وكرّم راعي الحفل نخبة من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، والمجلس الاستشاري في الشارقة، وبلدية الشارقة، وهيئة إذاعة وتلفزيون الشارقة، والرعاة الذهبيين «سلطان بن علي العويس للعقارات»، و«مجموعة شركات سيجما»، وآخرين.

ويأتي احتفال النادي بالمناسبة تزامناً مع عدد من الأرقام القياسية التي حققها، أبرزها فوزه بنحو 35 جائزة في المراكز الثلاثة الأولى محلياً ودولياً، واستحصاله على شهادة الأيزو والعمل بها بشكل مستدام منذ السنوات الأولى لتأسيسه، إضافة إلى نيل لاعبيه أكثر من 7800 ميدالية دولية ومحلية في 6 رياضات، هي: الجوجيتسو، الجودو، التايكواندو، الفنون القتالية المختلطة، المصارعة، والكاراتيه، فضلاً عن رفده 71 لاعباً للمنتخبات الوطنية الإماراتية في مختلف الأعمار.

وعبّر الجروان عن سعادته بنجاح مدربي النادي في استكشاف نخبة من اللاعبين المميزين وتطويرهم، وبالأخص المواهب المواطنة التي بلغت نسبتها 85% من عدد منتسبي النادي، الذين تجاوز عددهم 1500 لاعب في 6 مقرات تدريبية، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة لجميع المنتسبين.

وفي كلمة معبّرة، وصفت المهندسة هنادي خليفة الكابوري، المدير التنفيذي للنادي، الاحتفاء بـ10 سنوات من النجاح بتحقيق الطموح بأنه يترجم مسيرة بدأت بحلم صغير، أصبحت حقيقة مشرقة، تحوّلت إلى رؤية تفتخر بها أسرة النادي، مؤكدة أنها كانت حافلة بالتحديات واللحظات التي أكدت أن الإصرار يصنع المعجزات.