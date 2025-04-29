نادي جيه ايه.. وجهة رياضية عالمية جديدة في دبي



يفتتح نادي جيه ايه للرياضة والرماية في جبل علي، دبي، وجهة رياضية عالمية يتم تطويرها من خلال استثمار ضخم يتجاوز 300 مليون درهم، في وقت لاحق من هذا العام، مع تقدم أعمال البناء في هذا المشروع المميز.

وسيفتتح النادي على مراحل ابتداءً من نهاية هذا الصيف، حيث سيضم مجمعاً رياضياً متعدد الاستخدامات بمرافق كرة قدم وكريكيت بمعايير دولية، وميدان رماية داخلياً متطوراً، إضافة إلى مسارات مدمجة لركوب الدراجات والجري ترتبط بسلاسة مع فنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت.

وصُمم النادي خصيصاً لخدمة الرياضيين المحترفين وهواة الرياضة والترفيه النشط، ليصبح مركزاً رائداً للتدريب الاحترافي، والمنافسات الرياضية، والمشاركة المجتمعية، ما يعزز مكانة دبي كمقصد عالمي للرياضة.

ومع التطورات العمرانية الكبرى الجارية في نخلة جبل علي ودبي الجنوب، يتمتع نادي جيه ايه للرياضة والرماية بموقع مثالي لخدمة المجتمعات السكنية والسياحية المتنامية في المنطقة، ما يجعله مركزاً حيوياً للرياضة والرفاهية والترفيه يضيف قيمة دائمة إلى المشهد المتغير للمنطقة.

وقال طارق باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدتكو، الشركة المالكة: «يمثل هذا المشروع المميز رؤيتنا ليس فقط لتعزيز البنية التحتية الرياضية في دبي والمنطقة، ولكن أيضاً للمساهمة بشكل فاعل في قطاع الضيافة بدولة الإمارات».

وأضاف: «من خلال دمج هذا المشروع مع فنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت، نخلق وجهة تدعم الأداء الرياضي للنخبة، وتعزز نمط الحياة الصحي، وتجذب الزوار من جميع أنحاء العالم».

وأكد قائلاً: «يتماشى هذا التطوير أيضاً مع الرؤى الاستراتيجية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ضمن استراتيجية جودة الحياة بدبي 2033 لجعل دبي واحدة من أكثر المدن اهتماماً بالرفاهية وجودة الحياة، ونحن فخورون بأن نسهم في تحقيق هذه الرؤية».

وقال ستيوارت غيب، المدير العام لمجموعة جيه ايه الرياضية: «نحن متحمسون للتقدم الكبير في مشروع نادي جيه ايه للرياضة والرماية، هذا المشروع يمثل استثماراً مهماً بقيمة تتجاوز 300 مليون درهم، ويشمل مرافق كرة قدم وكريكيت بمعايير دولية، وميدان رماية داخلياً، ومسارات متكاملة لركوب الدراجات والجري. وعند اكتماله، سيرتقي بالنادي ليصبح واحداً من أبرز الوجهات الرياضية في دبي».

مرافق كرة القدم والكريكيت بمعايير احترافية

في قلب المشروع، ستكون هناك ستة ملاعب كرة قدم مضاءة بحجم دولي، مصممة لتلبية احتياجات الفرق المحترفة، مع مناطق مخصصة لتدريب حراس المرمى ومهارات اللعب، إضافة إلى قواعد تدريبية مخصصة للفرق المستضيفة والضيوف. وسيحتوي ملعبان منها على مدرجات تتسع لـ500 مقعد.

وسيستفيد اللاعبون من غرف تبديل ملابس مخصصة، إضافة إلى الوصول إلى مزرعة عشب تبلغ مساحتها 800 متر مربع لضمان الحفاظ على جودة الملاعب بمستوى عالمي على مدار العام.

أما لمرافق الكريكيت، فسيضم النادي ملعباً بيضاوياً بمعايير دولية، مع شبكات تدريب احترافية ومرافق تبديل ملابس مخصصة. ويتضمن تصميم الملعب ضفة عشبية لمشاهدة المباريات بشكل غير رسمي، إضافة إلى مدرج يتسع لـ100 مقعد، ومن المتوقع افتتاح مرافق كرة القدم والكريكيت بعد صيف هذا العام.



معايير جديدة

من أبرز معالم المشروع ميدان رماية داخلي بمساحة 15,000 متر مربع، الأول من نوعه في المنطقة. وسيضم ميادين مسدسات 25 متراً و50 متراً، إضافة إلى ميدان مشترك متعدد الاستخدامات للبنادق والبنادق الرشاشة بطول 200 متر، ما يجعله وجهة رائدة للرماية التنافسية والترفيهية.

ويُستهدف افتتاح ميدان الرماية في أوائل عام 2026، مع تحديد فبراير كتاريخ مبدئي، مع مرونة الجدول الزمني لاستيعاب مراحل البناء والاختبارات النهائية.

وسيتم دعم ميادين الرماية بمطعم أنيق في الموقع، يوفر عنصراً اجتماعياً وترفيهياً مميزاً، ما يعزز تجربة الزوار ويشجع على الإقامة لفترات أطول وأكثر إمتاعاً.

مرافق ركوب الدراجات والجري

ولتعزيز الصحة والرفاهية بما يتجاوز الرياضات التقليدية، يشمل المشروع أيضاً مرافق مخصصة لمسارات ركوب الدراجات والجري تتصل مباشرة بفنادق جيه ايه ليك فيو، جيه ايه فندق الشاطئ، وجيه ايه بالم تري كورت. وقد صممت هذه المسارات لتوفير طرق ركض خلابة ومتاحة لمختلف مستويات اللياقة البدنية، ما يتيح للضيوف الجمع بين العافية والطبيعة والضيافة في بيئة متكاملة واحدة.

يؤكد مشروع نادي جيه ايه للرياضة والرماية التزام «جيه ايه للمنتجعات والفنادق» المستمر بالتميز والابتكار ومستقبل الرياضة في دبي ودولة الإمارات. ومع استمرار تقدم المشروع وفق الجدول الزمني المخطط له، من المتوقع أن يستقطب اهتماماً محلياً وإقليمياً ودولياً عبر مختلف الرياضات، من المنافسات الاحترافية إلى التطوير الرياضي على مستوى القاعدة الشعبية والأنشطة العائلية.

سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل، بما في ذلك تاريخ الافتتاح الرسمي والفعاليات المقبلة، في الوقت المناسب.