جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة: معايير تحكيم احترافية وشفافة

أكدت الدكتورة نجوى الحوسني، رئيسة لجنة التحكيم في جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، أن الجائزة تمضي بخطى واثقة نحو العالمية، انطلاقاً من مكانتها الريادية في تمكين المرأة الرياضية، وسعي اللجنة المنظمة إلى تجاوز الإطار المحلي والعربي، وصولاً إلى اعتراف دولي يعكس قيمة الجائزة وأثرها.

وأعلنت اللجنة المنظمة، أمس، فتح باب الترشح للدورة التاسعة من الجائزة، على أن يستمر استقبال المشاركات حتى 10 سبتمبر المقبل، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز حضور المرأة على الساحة الرياضية، وتكريم النماذج الملهمة على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأوضحت الحوسني أن التوسّع في تشكيل لجنة التحكيم ليشمل 5 أعضاء بدلاً من 4، جاء في إطار إستراتيجية تطوير الجائزة، وحرص اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى المعايير العالمية في التقييم، وضمان النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

وأضافت أن أعضاء اللجنة يتمتعون بخبرات أكاديمية ومهنية عالية في مجالات الرياضة، والإعلام، والإدارة، ما يعزز من مصداقية الجائزة ويضمن إجراء تقييم موضوعي واحترافي وفق معايير دقيقة.

وتُنفذ أعمال لجنة التحكيم على ثلاث مراحل رئيسة، تبدأ بالمراجعة والتدقيق الفني لكافة الطلبات من قبل اللجنة المختصة للتأكد من استيفاء الشروط والأحكام، تليها مرحلة اختيار قائمة مختصرة تضم ما لا يزيد عن 5 مرشحين في كل فئة، ثم المرحلة النهائية التي تشمل مراجعة الأسماء المرشحة والتصويت الجماعي لتحديد الفائزين.

وتُعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، إحدى أبرز المبادرات الإقليمية الهادفة إلى دعم المرأة في المجال الرياضي، وتعزيز حضورها في ميادين المنافسة وصناعة القرار، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تمكين الكفاءات النسائية، وترسيخ مفاهيم التميز والتنافسية على المستويين المحلي والدولي.