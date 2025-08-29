«دبي أكتف 2025» ينطلق في أكتوبر بمشاركة 40 ألف زائر و400 علامة تجارية

أعلن معرض دبي أكتف، أكبر فعالية للعافية واللياقة البدنية في الشرق الأوسط، عن عودته بدورته التاسعة بين 24 و26 أكتوبر المقبل في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، وذلك بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وتمهيداً لانطلاق «تحدي دبي للياقة».

وتتوقع اللجنة المنظمة استقطاب أكثر من 40 ألف من عشاق الرياضة واللياقة إلى جانب 1,000 متنافس و400 علامة تجارية رائدة في مجالات التغذية والمكملات والأزياء وتقنيات الاستشفاء.

شخصيات عالمية بارزة

يستضيف «دبي أكتف 2025» نخبة من أبرز الأسماء العالمية في عالم اللياقة البدنية، حيث تشارك المدربة الأسترالية كايلا إتسينيس التي اشتهرت ببرامجها التدريبية التي غيرت حياة ملايين الأشخاص حول العالم، إلى جانب صانعة المحتوى اللبنانية ليانا ديب، التي أصبحت رمزاً عالمياً في تمكين المرأة والأزياء المحتشمة، كما يشارك المدرب البريطاني الشهير جيمس سميث، أحد أكثر المدربين الشخصيين طلباً في العالم وصاحب مؤلفات دخلت قائمة الكتب الأكثر مبيعاً، حيث يقدم جلسات تدريبية حصرية خلال المعرض، وينضم أيضاً المدرب برادلي سيموندز المعروف ببرامجه عالية الشدة، إضافة إلى مدرب الأداء دايرن كارتال القادم من المملكة المتحدة، والذي يعتمد أسلوباً يدمج بين الذهنية والنشاط البدني.

ويمتد برنامج المعرض على مساحة تفاعلية تصل إلى 35 ألف متر مربع، تتوزع على مجموعة من الفعاليات والتجارب المتنوعة. وتشمل الفعالية «صالة أكتف» المخصصة للتمارين المكثفة والجلسات التدريبية بإشراف نخبة من الخبراء، إلى جانب «استديو اليوجا والبيلاتس» الذي يتيح للزوار تجارب فريدة في التأمل والتركيز الذهني. كما يحتضن المعرض منصة «جوينج أول إن» التي تقدم تمارين جماعية عالية الطاقة، فضلاً عن «حوارات دبي أكتف» التي تجمع أبرز المختصين والخبراء لعرض أحدث التوجهات في مجالي الصحة والعافية.

كما يعود تحدي هيروكس 365 بدعم من «جيمنيشن»، جامعاً بين الجري والتدريب الوظيفي، إلى جانب بطولة «الأبطال المستقبليين» بالتعاون مع فريق «نوجيرا دبي» لاكتشاف المواهب الصاعدة في الرياضات القتالية.

مزايا إضافية

يمنح «دبي أكتف 2025» هذا العام فرصة خاصة للطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً في دولة الإمارات، حيث يتيح لهم الدخول مجاناً للمشاركة في فعاليات المعرض والتعرف إلى أحدث التوجهات في عالم اللياقة، كما يوفر الحدث لزواره إمكانية الحصول على خصومات حصرية وهدايا متنوعة تقدمها العلامات التجارية المشاركة، بما يعزز من تجربة الحضور ويجعلها أكثر تميزاً وتفاعلاً.

وفي هذا السياق، أكد توم ريس، مدير التسويق في مجموعة «إيتاليان إكزيبيشن الشرق الأوسط» المنظمة للفعالية، أن المعرض بات واحداً من أبرز الأحداث المنتظرة في المنطقة، قائلاً: «تحول معرض دبي أكتف إلى واحدة من أكثر الفعاليات المرتقبة في مجال اللياقة البدنية، ومن المتوقع أن تسجل دورة 2025 حضوراً استثنائياً، حيث لا تقتصر على التمارين والفعاليات الرياضية فحسب، بل تشكل منصة للتواصل وبناء مجتمع متكامل لعشاق العافية والصحة».

تفاصيل الفعالية

تُقام فعاليات «دبي أكتف 2025» في القاعة الجنوبية بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من الجمعة 24 حتى الأحد 26 أكتوبر 2025، حيث تفتح الأبواب يومياً من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 7:00 مساءً.