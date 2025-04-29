دولية «دبي برو» لبناء الأجسام 20 يونيو

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة «دبي برو» الدولية لبناء الأجسام، المؤهلة لبطولة «مستر أوليمبيا» العالمية للمحترفين، عن إقامة النسخة الرابعة من البطولة خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم نادي أوكسجين وبدعم من مجلس دبي الرياضي. ومن المتوقع أن يشارك في البطولة أكثر من 800 لاعب من المحترفين والهواة من مختلف قارات العالم.

وأكد عادل العلي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن «دبي برو» الدولية باتت من بين أفضل 3 بطولات عالمية في بناء الأجسام، بفضل مستوى التنظيم المتميز والجوائز المالية الكبيرة، مؤكداً أن البطولة تحظى بأهمية خاصة كونها تمنح 4 بطاقات تأهل للمشاركة في بطولة مستر أوليمبيا، التي تعد أرفع لقب في الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية.