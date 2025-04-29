«دولية الشارقة» لأساتذة الشطرنج 16 مايو

أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج عن موعد إقامة النسخة الثامنة من بطولة الشارقة الدولية لأساتذة الشطرنج، التي ينظمها النادي سنوياً برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وستقام النسخة الجديدة من البطولة الدولية خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو المقبل بمشاركة أكثر من 350 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات ومن حملة الألقاب الدولية.

واعتمد مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير برئاسة الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، تشكيل اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة عمران عبدالله النعيمي، وعبدالله مراد مديراً للبطولة، وعلي سعيد الجلاف رئيساً للجنة المالية، وفيصل الحمادي رئيس اللجنة الفنية والحكام، ووهيب الزرعوني رئيس لجنة المتابعة والتقييم، وخليفة المزروعي رئيس لجنة العلاقات العامة ومهدي عبدالرحيم رئيس لجنة الاستئناف ونور صالح البلوشي رئيس لجنة الإعلام ومأمون صالح الضروس المنسق العام للبطولة.