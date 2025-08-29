انطلاقة قوية لدولية كلباء للكرة الطائرة للشباب

انطلقت، أمس، منافسات النسخة الأولى من البطولة الدولية للكرة الطائرة للشباب، التي ينظمها نادي كلباء الرياضي برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وتستمر فعالياتها حتى بعد غدٍ، بمشاركة 11 فريقاً من داخل الدولة وخارجها.

ويشارك في البطولة منتخب الشارقة (أشبالاً وناشئين)، نادي كلباء، الهلال السعودي، كاظمة الكويتي، دار كليب البحريني، وصحار العُماني.

وجاء اليوم الأول حافلاً بالإثارة، حيث أقيمت خمس مباريات، افتتحت بلقاء مثير في فئة الأشبال جمع بين منتخب الشارقة (أشبال 2) والهلال السعودي، وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 3 - 1، وفي المباراة الثانية تفوق دار كليب البحريني على صحار العُماني بالنتيجة نفسها 3 - 1، وتواصلت المباريات على فترتين صباحية ومسائية وسط حضور جماهيري مميز.

وأكد راشد سعيد بن فريش الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن البطولة تقام وفق أعلى معايير التنظيم، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على الجانب الرياضي فقط، بل تتضمن أيضاً أنشطة مجتمعية وعروضاً ترفيهية موجهة للجمهور، داعياً جماهير كلباء والساحل الشرقي إلى الحضور والاستمتاع بأجواء الحدث.