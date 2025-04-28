أكاديمية IFBB بدبي تختتم دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية

اختتمت بنجاح كبير دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، والتي حاضر فيها المحاضر والحكم الدولي وليد عبدالكريم، المدير العام للأكاديمية، بالتعاون مع «ايه بي فتنس»، والكابتن سالم سعيد.

من جانبه، ثمن المهندس وليد عبدالكريم، المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، دعم «ايه بي فتنس»، من أجل أن تظهر الدورة بتلك الصورة الرائعة، التي تدل على الاحترافية المتميزة لهذا الكيان، موضحاً أن كل الدورات هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم، واشتملت دورة المستوى الثالث لمدربي اللياقة البدنية وبناء الأجسام، على العديد من المحاور، حيث تناولت طرق الإحماء والتمدد، إضافة إلى التشريح العضلي، وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، وحلقات ومراحل التدريب، إضافة إلى المبادئ والأساليب المتبعة للتدريبات، كما تم شرح تقنيات الجري، وكيفية تفادي الإصابات، إلى جانب دورة الإنعاش القلبي والإسعافات الأولية، التي قدمها المحاضر عدنان حمزة.

بدوره، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية،، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، وكذلك كل الدورات التي تؤهل المشاركين فيها إلى الحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا.