«البارالمبية الوطنية» تتوج الفائزين في بطولة رفعات القوة

اختتمت منافسات بطولة الدولة لرفعات القوة لأصحاب الهمم، التي نظمتها اللجنة البارالمبية الوطنية في نادي دبي لأصحاب الهمم، بمشاركة 29 لاعباً ولاعبة يمثلون 6 أندية.

وتصدرت موزة الزيودي، من نادي خورفكان للمعاقين منافسات الكبار لأوزان 41، و55، و67، و73 كجم، وعائشة حسن، من نادي دبي لأصحاب الهمم فئة الشابات. وأحرز علي إبراهيم من نادي دبي لقب فئات 49، و54، و59 كجم، بينما فاز فهد الزيودي، من نادي خورفكان بذهبية فئة 65 كجم، وفاضل هادي، من نادي عجمان لذوي الإعاقة بلقب فئة 72 كجم.

وانتزع سيف الزعابي، من نادي خورفكان لقب الأساتذة لفئة 72 كجم، وحصد خليفة اليحيائي، لاعب نادي العين لأصحاب الهمم، ذهبية وزني 80، و88 كجم، وماهر الخولي، من نادي عجمان لقب فئة الأساتذة لنفس الوزن، كما حقق فهد محمد لاعب نادي دبي صدارة المجموع العام، لفئة 97 كجم، وتألق زميله البطل محمد خميس، في فئة الأساتذة مسجلاً أفضل رفعة. وحقق عبدالله النقبي، من نادي خورفكان، ذهبية فئة 107 كجم، بينما حصد محمد خضر، من نادي عجمان لقب فئة الأساتذة لنفس الوزن، وأحرز أحمد خميس، من نادي أبوظبي لأصحاب الهمم لقب فئة فوق 107 كجم.

توج الفائزين ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين.