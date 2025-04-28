«الإمارات للقوس والسهم» يبدأ مشاركته في البطولة العربية بتونس

يبدأ منتخب الإمارات للقوس والسهم غداً، مشاركته في البطولة العربية، التي تستضيفها تونس حتى 3 مايو المقبل. وضمت البعثة المغادرة إلى تونس، 24 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب. ويتألف الكادر الإداري والفني من مطر سالم الراشدي، مديراً، وفاطمة أحمد الشحي، إدارية، والمدرب يونج شول لي، إضافة إلى المساعدين سونج مي، ولانكالوجي نيمانثا.

وتضم القائمة، عبدالله حسن المنصوري، ومحمد صالح بن عمرو، وشهاب أحمد علي، «القوس المركب رجال»، وآمنة يوسف العوضي، وسارة عادل المازمي، وروضة يوسف العوضي «القوس المركب سيدات»، وعبدالله عبيد الكتبي، وسعد عبدالعزيز حسن، وحسن إبراهيم الرئيسي، وسالم بدر حمد، وسعيد محمد علي، وعمر آل علي، وخليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد عبيد، وعلي يعقوب «القوس المحدب رجال».

وتشارك اللاعبات فاطمة محمد راشد، وحصة يعقوب العوضي، ومها عبدالرحيم الحوسني، وشهد جوهر، ونورة عادل المازمي، ومروى عمر صالح، وهدى صالح آل علي، وسامية أودينافيا، ومنى فيصل في فئة «القوس المحدب سيدات».